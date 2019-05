Banregio es una de las instituciones financieras que participará en las pruebas piloto del CoDi, pues ya han pasado todas las pruebasy está terminando el proceso de certificación con el Banco de México (Banxico).

Enrique Navarro, director de finanzas de Banregio, explicó que “somos del primer grupo de bancos que va a empezar con CoDi en las próximas semanas, y estaremos más que listos para cuando sea el lanzamiento oficial en septiembre”.

Explicó que su participación será en las localidades que defina el Banxico, pero que este banco está listo para realizar las pruebas aunque fuera en una región donde hoy no tiene sucursales, ello, debido a que su banca móvil y aplicación están muy avanzadas y permiten abrir cuentas de forma remota y sencilla.

“Parte de lo interesante de la prueba, es que aunque escogieran una región donde no tenemos sucursales, nosotros ya tenemos una aplicación donde se pueden abrir, de manera remota, cuentas nivel 2, que permiten manejar hasta 36,000 pesos y 8,000 de depósito diario”.

El directivo de Banregio agregó que la entidad está muy avanzada en el tema digital y sobre todo en el móvil, aunque sin descuidar las operaciones en sucursales.

Buenos números

Banregio, uno de los llamados bancos medianos del sistema, reportó buenos número al cierre del primer trimestre del 2019.

La utilidad neta fue de 872 millones de pesos, 17% más que en el mismo periodo del 2018; un crecimiento de cartera de 14%; y dentro de ésta, la de empresas aumentó 12% y la de personas 17 por ciento.

En este sentido, el director de Finanzas del banco regiomontano señaló que, pese a la desaceleración económica registrada en los primeros meses del año, están optimistas.

“Creo que los hechos hablan más que las palabras en el sentido de que nos sentimos muy optimistas, porque si no estaríamos con crecimientos muy moderados y con la llave cerrada del crédito y la verdad es que no (...) Más que estar muy optimistas, no estamos pesimistas”, expuso.

El pronóstico de Banregio para el crecimiento de la economía nacional lo mantienen en 1.5% desde enero, aunque entre los retos que ven es una posible reducción de las tasas por parte del Banxico; y un menor crecimiento que se está pronosticando. De momento, no ven mayores riesgos para la economía.

“No hemos ajustado porque no somos un banco que haga análisis económicos recurrentes; lo hacemos de forma anual y lo vamos siguiendo (...) No es algo que nos afecte tanto por el tamaño relativo que tenemos”, manifestó.

En cuanto a si ve que en Banregio mantendrán los ritmos de crecimiento del crédito, señaló que mientras haya demanda, así será, pero estando alertas y monitoreando el mercado: “Pero no hemos hecho cambios; estamos dispuestos a seguir prestando mientras la demanda esté ahí”.