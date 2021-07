Tras varios aplazamientos —el último motivado por la pandemia de Covid-19— desde inicios de abril los bancos que operan en el país tienen la obligación de registrar información biométrica de sus clientes en la contratación de nuevos productos y servicios, ello, a fin inhibir el robo de identidad y con ello reducir los fraudes financieros.

De acuerdo con Carlos Chavarría, director de NA-AT Technologies, empresa que provee de soluciones biométricas a bancos y otras empresas y con la que trabajan las principales instituciones financieras del país, hoy entre 80 y 90% de los bancos está funcionando con esta tecnología, al menos, con el registro de la huella dactilar.

En entrevista, destacó que como consecuencia de la pandemia, el proceso se detuvo, dado que en la mayoría de los casos, era necesario que el cliente estuviera en sucursal para registrar su huella.

En este sentido, mencionó que ahora el trabajo se ha centrado en instrumentar el registro de otros elementos como el reconocimiento facial para la contratación de nuevos servicios y productos bancarios.

Incluso, comentó, hoy ya se realizan pruebas de concepto con tres de los bancos más grandes de los que operan en el país, y se estaría lanzando con éstos en lo que resta del año.

“Ahora en lo que nos pusimos a trabajar, fue el tema de hacer la parte facial, que es la cámara normal, la selfie, y estamos ya con tres bancos haciendo una prueba de concepto para que en lugar de que se utilice la huella dactilar para una validez biométrica, se pueda utilizar la biometría facial directamente con el Instituto Nacional Electoral (INE) en línea”.

Agregó: “va a ser algo muy bueno, en primera porque ya no tienes que ir a la sucursal; en segunda, ya no tienes que tocar absolutamente nada; lo haces desde tu propia computadora o teléfono. Eso es lo que viene ya muy pronto, yo creo que para el tercer o cuarto trimestre de este año. Estaremos haciendo los lanzamientos con estos tres bancos, y creo que para el tema de la prevención de fraude, más el tema de la pandemia, ayudará mucho a que no tengas que tener contacto”.

Citando cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), afirmó que de enero a abril del 2021, se redujo en 33% el número de reclamaciones por robo de identidad, a lo que ha ayudado, sin duda, el registro de huellas dactilares.

“(Con el registro de otros elementos biométricos) pudieran eventualmente eliminarse. Estas tecnologías están hechas para que se eliminen”, dijo.

Ideal, la multibiometría

Carlos Chavarría consideró, sin embargo, que lo ideal sería el uso de la multibiometría, es decir, utilizar más de una opción, lo cual sería más adecuado para operaciones que impliquen cantidades mayores de recursos.

“Lo que yo recomiendo es multibiometría; utilizar más de una opción. A lo mejor para ciertas transacciones más sensibles como, por ejemplo, si vas a abrir un crédito hipotecario, ahí yo recomendaría la multibiometría”, expuso.

No obstante, para otras operaciones más básicas, apuntó, sería suficiente con la huella dactilar o reconocimiento facial. “Ya cuando quieres hacer transacciones arriba de 10,000 pesos, ahí es cuando ya se aplican estas opciones mutibiométricas. Al final se beneficia tanto al banco como al usuario”.

Entran al mercado chileno

El director de NA-AT Technologies, empresa mexicana, adelantó que en julio ya estarán entrando de lleno al mercado chileno, al participar en la tecnología que se incluye en la cédula de identidad con chip de ese país.

De igual forma, reveló que ya hay interés de algunos inversionistas internacionales para participar en esta empresa.

