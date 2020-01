A pesar de que el 2019 fue un año negativo para la venta y financiamiento de automóviles en México, hay algunos bancos y financieras de marca que han logrado sortear esta mala racha.

De acuerdo con la información de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA), a noviembre del 2019 se habían financiado un total de 805,741 vehículos (nuevos y usados), lo que representó una baja de 7.7% respecto a los 872,673 financiados en el mismo periodo del 2018.

Sin embargo, contra esta tendencia, en el periodo enero-noviembre del 2019, BBVA logró financiar un total de 105,014 unidades, que representó un incremento de 16.6% contra igual lapso del 2018. De estos, registró un crecimiento de 15.3% en crédito para autos nuevos y de 19.8% en seminuevos.

HSBC es el otro banco que fue a contracorriente en la colocación de créditos automotrices, al lograr el financiamiento, según datos de la AMDA, de 20,924 unidades, un crecimiento anual de 17.3 por ciento. Este banco mostró un repunte de 26.1% en autos nuevos y una caída de 34.1% en seminuevos.

Santander, por su parte, tuvo un crecimiento de 242.6% en el mismo periodo, con una colocación de 2,878 vehículos, con un alza de 237.5% en nuevos y de 442.9% en seminuevos. Este fuerte crecimiento responde, sin embargo, a que fue apenas en agosto del 2018 cuando dicho banco incursionó en el mercado de crédito automotriz, por lo que el repunte parte prácticamente de cero.

Banregio es otro banco que registró, aunque ligero, un crecimiento en la colocación de créditos automotrices con un alza anual de 1.5% y 23,695 unidades financiadas.

Sin embargo, si se toma la totalidad del financiamiento automotriz que otorgan los bancos, a noviembre pasado, el sector registró una variación de -0.01% en su comparación con el mismo periodo del 2018. Cabe destacar que de los 805,741 vehículos financiados en el periodo, la banca contribuyó con 261,941; mientras que las financieras de marca con 516,841, y las empresas de autofinanciamiento con 26,959.

En contraparte, otros bancos que participan en el mercado de crédito automotriz, mostraron resultados negativos en el periodo en cuestión. Banorte, con base en las cifras de la AMDA, financió un total de 56,257 unidades, una baja anual de 11.2%; Grupo Financiero Inbursa, 2,067, una baja de 52.6%; Mi Banco Autofin 1,153, una caída de 3.3%, y Scotiabank, 44,463, una disminución de 19.6 por ciento.

Marcas asiáticas, también con resultados positivos

Dentro de las financieras de marca, las asiáticas son las que también han logrado sortear esta racha negativa que se vive en la industria automotriz.

De acuerdo con información de la AMDA, Hyundai Finance, logró una colocación entre enero y noviembre del 2019, de 28,225 créditos automotrices, que representó un crecimiento anual de 6.4 por ciento.

En tanto, KIA Finance, colocó 39,822 créditos, un crecimiento de 1.2%, y Toyota Financial Services, 50,837 vehículos, una ligera alza de 0.6% en su comparación anual.

El resto mostraron cifras negativas, tal es el caso FC Financial con una caída de 31.4%; Ford Credit con una baja de 26 por ciento; en GM Financial de México con una reducción de 15.3%; NR Finance México con una disminución de 14.4%, y en Volkswagen Financial Service la caída fue de 9.0 por ciento.

