Tener que decidir entre estas dos estrategias para tu vida financiera es un cuestionamiento que se da muy a menudo entre las personas que buscan designar una parte de su dinero para lograr algún objetivo.

A pesar de que estas opciones guardan cierta similitud —y pueden complementarse— es necesario entender las principales diferencias para comenzar a poner en orden tus bolsillos y que logres lo que muchas personas buscan: hacer que nuestro dinero genere más dinero o no pierda valor con el tiempo.

¿Qué es ahorrar y qué es invertir?

Imagina que tienes la posibilidad de reservar una parte de tu ingreso mensual, ya sea de tu salario, las ganancias de algún negocio o cualquier otro ingreso. Luego, lo guardas en una cuenta bancaria, debajo del colchón o en una alcancía. Al hacer esto AHORRAMOS, es decir, lo conservamos durante un tiempo indeterminado para un objetivo futuro o para tener un respaldo para una emergencia. Suena bien, pero de lo que no te das cuenta es que ese dinero está perdiendo valor, ya que su poder adquisitivo disminuye a causa de la inflación.

En este rubro y de acuerdo con la encuesta de Inclusión Financiera (ENIF, 2018), se estima que los mexicanos sí ahorran, pero prefieren hacerlo de manera informal: 39.55% de los ahorradores guardan su dinero en casa, el 21.07% lo hacen en tandas, 13.73% en cajas de ahorro, mientras que el resto prefieren guardar su dinero con familiares o prestándolo.

Aunque a simple vista te puede parecer que una INVERSIÓN implica asumir un riesgo, ya que depende mucho de los mercados financieros, prestar tus ahorros implica un riesgo aún mayor, ¿no crees? Ya que no cuentas con un respaldo y fácilmente podrías perderlo o terminar en una tediosa pugna por recuperarlo. Al invertir, cualquier riesgo se puede controlar, a través de la asesoría de especialistas, mediante una mezcla de distintos instrumentos tomando en cuenta nuestro horizonte de inversión y tolerancia al riesgo. ¡Por supuesto!, invirtiendo también puedes prestar tu dinero: al gobierno o empresas (bonos), de los que recibes un interés fijo de forma periódica, por medio de productos de inversión que estén administrados por expertos y regulados por autoridades.

¿Por qué los mexicanos se resisten a invertir?

¿Por qué si existe una clara diferencia entre ahorrar e invertir, los mexicanos no invierten? De acuerdo con el estudio Global Investor Pulse: México, 54% de los inversionistas mexicanos sienten que no tienen el dinero suficiente para comenzar a invertir, mientras el 61% de los mexicanos para este estudio, temen perder su dinero si invierten, un factor relacionado al bajo nivel de cultura financiera con la que hemos crecido la mayoría de los mexicanos.

¿En dónde puedo comenzar a invertir?

Existe la creencia de que invertir es para personas que tienen mucho dinero; que se necesitan grandes cantidades de dinero para acceder a empresas o productos de inversión y así obtener rendimientos; incluso muchas personas piensan que, si no cuentas con conocimientos sofisticados o profesionales en finanzas no podrás invertir, y claro, esos factores frenan a muchos ahorradores a llevar más allá sus metas y a evitar que su patrimonio pierda valor. La realidad es que invertir no conlleva un gran esfuerzo, ni trámites bancarios interminables y es mucho más sencillo de lo que podemos pensar.

Si tienes la intención de comenzar a invertir, pero no sabes cómo iniciar, a continuación, te compartimos algunos consejos que debes considerar:

• Define tus metas: Esto te permitirá saber lo que quieres lograr y buscar los instrumentos que te ayudarán a alcanzar ese objetivo.

• Realiza un presupuesto: Uno de los principales puntos es saber cuál es tu capacidad de inversión y para ello, debes destinar recursos específicos.

• Ten un horizonte de inversión: Si fueras a abrir un negocio no lo cerrarías en un mes nada más porque sí, sin haberlo concluido o sin haber tenido siquiera un retorno de tu inversión.

• Determina tu perfil de inversionista: Definir si es conservadora, moderada o arriesgada dependerá de factores como tu edad (por el tipo de momento financiero en el que te encuentres) y qué tan dispuesto estás a asumir riesgos para saber qué tipo de instrumentos de inversión son los indicados para ti.

• Busca asesoría de un especialista: Para construir tu portafolio, es necesario que conozcas cómo funcionan los mercados y para hacerlo existen instituciones financieras con quien te puedes acercar para que te guíen, una de ellas es Grupo Financiero Actinver.

Actinver es un grupo 100% mexicano enfocado en el manejo de inversiones que está conformado por especialistas financieros que te ofrecen asesoría y que te ayudan a conocer tus necesidades de inversión para poder ofrecerte un portafolio que se adecue a tus metas.

En Actinver, no necesitas tener mucho dinero ni conocimientos financieros para comenzar a invertir y tener el respaldo de una institución con más de 27 años en el mercado, ya que cuentan con distintos modelos de negocio que se adaptan a tu nivel de inversionista:

Puedes comenzar con Banca Soluciones Actinver, en donde puedes invertir desde $5,000. Si eres un inversionista con un monto mayor, puedes invertir en Banca Patrimonial desde $500,000 y para quien busca crear un portafolio más sofisticado, cuentan con Banca Privada. Cada uno de estos segmentos está diseñado para atender las necesidades de los inversionistas de acuerdo con lo que buscan.