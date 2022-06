Hay una correlación negativa entre alzas de tasas y las valuaciones en los bonos y por lo tanto afectan las tenencias de los administradoras de fondos”.

Humberto Calzada Díaz, analista económico y financiero para Rankia Latam.

Las administradoras de fondos para el retiro (afores) han tenido un escenario por 244,023 millones de pesos y todo parece indicar que seguirán presentándose en este año, en un contexto en el que prevalecen los aumentos en la tasa de interés del Banco de México (Banxico).

“Seguiremos observando minusvalías en las administradoras de fondos para el retiro por este ajuste en la política monetaria del Banco de México dado que cuando hay alza en las tasas hay efecto en los bonos del mercado de deuda y hay una correlación negativa entre alzas de tasas y las valuaciones en los bonos”, dijo en entrevista Humberto Calzada Díaz, analista económico y financiero para Rankia Latam.

El analista matizó que las minusvalías que se registran no representan un riesgo para los portafolios de inversión que administran las afores, “pero sí seguiremos viendo volatilidad en estos instrumentos y repercutirá en las posiciones de las afores”.

Calzada Díaz agregó que hasta que no pase el escenario de volatilidad en el mercado, así como los incrementos en la tasa de referencia del Banxico es cuando se podrá ver una recuperación en las posiciones que tienen las afores, a través de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (siefores).

Las minusvalías reportadas hasta mayo representan 4.8% del total de los 5.08 billones de pesos administrados por las afores.

La semana pasada el Banco de México aumentó su tasa de interés de referencia en 75 puntos base, para dejarla en 7.75 por ciento.

El mercado ha comenzado a descontar que la tasa de referencia podría incrementarse en las próximas reuniones de la Junta de Gobierno del Banxico y al finalizar el año rondaría entre 9 y 10 por ciento.

El banco central estimó en su comunicado que la inflación podría llegar a 8.1% anual, al cierre del tercer trimestre y finalizar el 2022 en 7.5 por ciento.

En tanto, el incremento histórico de 75 puntos base es consecuencia de la inflación que atañe México, tan sólo en mayo fue de 7.88% a tasa anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) también ha informado que las administradoras de fondos generaron plusvalías de 9,420 millones de pesos durante mayo, mientras que en marzo fueron de 48,000 millones de pesos. Durante enero, febrero y abril han prevalecido las minusvalías.

Deuda mexicana

Las administradoras de fondos diversifican sus inversiones en diferentes activos y el principal es en la inversión de valores gubernamentales. Al cierre de mayo, representan 50.36%, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

Ante ello, Calzada Díaz comentó que cuando aumentan la tasas del Banco de México bajan las valuaciones de los bonos y al disminuir podría representar una oportunidad para tomar posesiones en estos instrumentos, debido a que podrían ser atractivos las afores.

La tasa del cupón de Bono M es de 8.00% con vencimiento en 2047 o de 7.75% a los que expiran en 2042.

No es recomendable cambiarse de afore

Moisés Pérez Peñaloza, head of retirement & financial wellbeing for Latam en Aon, comentó en entrevista que en este periodo de minusvalías no es recomendable cambiarse de afore porque la minusvalía se puede concretar en una pérdida, dado que las administradoras venden las posiciones del trabajador para efectuar el cambio.

“El momento más difícil para cambiarte de afore es cuando los mercados están justamente como ahorita con los cambios tan frecuentes y bruscos en el aumento de la tasa de interés que generan ruido en los mercados”, comentó Pérez Peñaloza.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año suman más de 1.6 millones de traspasos. Esto es un crecimiento de 8.9% en comparación con el mismo periodo del 2021. Es la mayor cantidad de traspasos para el periodo referido, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

Los 1.6 millones de traspasos sumaron un saldo de 204,698 millones de pesos entre enero y mayo. La cantidad es mayor en 21%, si se compara con el mismo periodo del 2021.

Conservar la calma

Las minusvalías afectan a los más de 70.8 millones de trabajadores registrados en el SAR, por ello los analistas instan a conservar la calma.

“Hay que conservar la calma, son situaciones que pasan cuando hay periodos de volatilidad y si de alguna manera pudiera aportar (a su cuenta de ahorro) sería recomendable”, comentó Calzada Díaz.

Pérez Peñaloza mencionó que los trabajadores deben de confiar en la estructura del Sistema del Ahorro para el Retiro y en particular en los sistemas de inversión de cada administradora de fondos.

El analista de Aon recomendó a los ahorradores revisar el estado de cuenta y tratar de estar conectado con la información que brinda el SAR para dar un seguimiento al desempeño de su afore y por lo tanto tomar mejores decisiones.

