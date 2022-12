Afores registran plusvalías por 131,046 millones de pesos en noviembre

La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) informó que en noviembre el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) registró plusvalías por 131,046 millones de pesos.

Lo anterior significó que por primera vez en este año, que ha estado marcado por periodos de alta volatilidad como consecuencia del contexto económico post-pandemia y del conflicto armado en Ucrania, se registraron plusvalías para los trabajadores en dos meses consecutivos.

En este sentido, en los 11 meses reportados se han registrado minusvalías en seis meses (enero, febrero, abril, junio, agosto y septiembre) y en los otros cinco meses plusvalías.

El dato reportado por la Consar evidenció que la plusvalía de noviembre es la más alta del año con lo cual superó el monto de septiembre de 127,309 millones de pesos.

Por consiguiente, la cifra de las minusvalías se ha matizado entre enero y noviembre. En dicho periodo sumaron 224,827 millones de pesos, según información de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. La cantidad es menor si se compara con la minusvalía de 422,268 millones de pesos reportada entre enero y octubre de este año.

Mientras tanto la minusvalía observada entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022 ha sido de 291,222 millones de pesos, de acuerdo con la Consar.

Cabe señalar que la minusvalía no es una pérdida per se; es la reducción del valor del portafolio de inversión. La pérdida se concreta cuando un trabajador se cambia de administradora de fondos para el retiro (afores) o se retiran recursos de la administradora de fondo, por ello se sugiere no realizar ningún de dichos movimientos en periodos de volatilidad.

Además, las minusvalías no impactan a todos los trabajadores por igual. Por ejemplo, datos de la Consar demuestran que en septiembre (último dato disponible) los trabajadores que nacieron entre 1980 y 1984 presentaron minusvalías de 95,120 millones de pesos, una contracción anual de 11.92% en el recurso administrado.

Por el contrario, las personas que están próximas a pensionarse, y que se encuentran en la siefore básica de Pensiones, tuvieron plusvalías por 106 millones de pesos al cierre de septiembre de 2022.

santiago.renteria@eleconomista.mx