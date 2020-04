La suplantación de identidad de entidades financieras reguladas, con el fin de cometer fraudes a la población, no cesa a pesar de la contingencia que se vive en la actualidad por el coronavirus (Covid-19).

Este viertes, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una nueva alerta respecto a la suplantación del nombre de 12 entidades financieras, con el fin de cometer estafas, de las cuales nueve son sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), una unión de crédito, una financiera popular y una cooperativa de ahorro y préstamo.

“La Condusef alerta de nueva cuenta a la población en general de la existencia de empresas ficticias que se ostentan como entidades financieras a través de las redes sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos, las cuales ofertan supuestos créditos a cambio de cantidades de dinero que deben pagarse anticipadamente”, alertó.

Según el organismo, las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre los 1,000 hasta los 100,000 pesos, por lo que han tenido que recurrir al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente.

La Condusef precisó que en primera instancia las empresas falsas utilizan la información de las entidades financieras reguladas, tales como razón social, dirección, teléfono e imagen corporativa, para hacerse pasar por ellas.

Posteriormente, ofrecen créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la finalidad de apartar el crédito por una cantidad que generalmente es por el equivalente a 10% del monto total del crédito solicitado.

“Cuando (las personas defraudadas) no reciben el crédito y ya pagaron los gastos exigidos, ya no los pueden localizar, o bien descubren que no trabajan para la entidad financiera que fue presuntamente suplantada”, explicó la Condusef.

Este organismo recomendó al público en general evitar contratar préstamos en los que se tenga que dar algún anticipo; asegurarse que la entidad esté debidamente registrada ante la Condusef; no proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito; no entregar documentación personal o datos de tarjetas de debido o crédito; no dar información por medio de redes sociales; asegurarse de que las personas con las que se contacta laboren en la entidad financiera y no firmar ningún documento antes de leerlo detalladamente.