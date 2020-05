Luego de que se incluyó a la Industria Automotriz entre las actividades esenciales de la economía mexicana, diferentes actores, entre proveedores y plantas de manufactura preparan su reactivación para reiniciar sus operaciones de fabricación y ensamble.

Fue este miércoles cuando el Consejo de Salubridad General (CSG) dio su visto bueno para que industrias como la automotriz, la minera y la construcción, entraran en el catálogo de actividades esenciales. Sobre este tema Lucien Pinto, director de Ventas y Mercadotecnia de Ford de México, así como Elisa Crespo, presidenta Ejecutiva del Clúster Estado de México, hablaron sobre las implicaciones de haberse considerado a la Industria Automotriz como esencial.

Riesgo logístico

El presidente Donald Trump anunció el pasado 16 de abril el plan para la reactivación económica de Estados Unidos en el que se consideró al sector automotriz lo que generó preocupación entre los sectores de proveeduría que giran a su alrededor. Para Lucien justamente uno de los grandes desafíos es unificar la fuerza productiva de dos o más países: “Cuando hablamos de mercados diferentes en donde no pasó al mismo tiempo es mucho más complicada la planeación. Por ejemplo, Estados Unidos va en la curva del virus más adelantado que México, eso hace pensar que ellos pueden arrancar las plantas de producción primero que nosotros, pero el detalle es que si nosotros vamos atrás y no logramos salir, entonces las plantas de Chihuahua y de Irapuato, que producen motores y transmisiones que le suplen a las plantas norteamericanas, no podrán arrancar si nosotros no estamos listos. Es un tema de planeación muy complejo porque no depende de una unidad geográfica única.”

Competitividad en riesgo

Para la presidente del Clúster Automotriz del Estado de México la industria nacional, de no haberse considerado como una actividad esencial y regresar a operar estaría en peligro de perder relevancia entre los países a los que exporta. “Porque no hacerlo (regresar a la actividad lo antes posible), implica grandes riesgos que son que no tenemos la capacidad para responder en el abastecimiento de nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos y otros más, y podemos ser sustituidos por otros competidores que tenemos como China o cualquier otro país que esté levantándose de esta inactividad a la que todos estuvimos y estamos sometidos por el Covid-19.”

Día clave

Una vez que el Diario Oficial de la Federación publique el acuerdo en donde se especifican las actividades esenciales, el sector productivo automotriz mexicano pondría en marcha diferentes acciones, entre ellas la sanitización de los centros de trabajo para que la fuerza laboral regrese a sus puestos, con el objetivo de operar cuanto antes o al menos el mismo 18 de mayo, fecha en la que fabricantes como General Motors, Ford y FCA comenzarán a operar en Estados Unidos y Canadá.