Para los autores, la libertad no es el orden natural de la humanidad; surge cuando se logra un equilibrio delicado y frágil entre el Estado y la sociedad. El pasillo que lleva a la libertad es estrecho y solo puede recorrerse si se produce una lucha constante entre el Estado y la sociedad. Pero ¿en qué consiste esa lucha?

En un recorrido fascinante que nos lleva del mundo árabe en tiempos de Mahoma a las ciudades-Estado de la Italia medieval, de la Latinoamérica de las dictaduras a la Suecia que inventó la socialdemocracia, de la caótica República de Weimar a la China imperial, El pasillo estrecho nos introduce en el que tal vez sea el proceso más fascinante de la historia: el de la obtención de la libertad y la lucha por alcanzarla; se trata de una libertad que solo puede existir cuando la sociedad cuestiona el poder del Estado y de las élites, pero también cuando, al mismo tiempo, existe un Estado robusto capaz de defender nuestros derechos cuando estos se ven amenazados.

Los autores indican que un Estado fuerte es necesario para controlar la violencia, hacer cumplir las leyes y proporcionar servicios públicos que son cruciales para una vida en la que las personas tienen poder para escoger y luchar por sus decisiones. Enfatizan que una sociedad fuerte y movilizada es necesaria para controlar y encadenar al Estado fuerte porque sin la vigilancia de la sociedad, las Constituciones y las garantías no valen mucho más que el pergamino en el que están escritas.

Acemoglu y Robinson plantean un equilibrio que no tiene que ver con un momento revolucionario, porque no es una lucha constante y diaria entre el Estado y la sociedad sino la cooperación entre ambos. Consideran que lo que hace que esto sea un pasillo, y no una puerta, es que lograr la libertad es un proceso. “Hay que recorrer un largo camino en el pasillo antes de que la violencia se controle, las leyes se escriban y se impongan, y los Estados empiecen a proporcionar servicios a sus ciudadanos. Es un proceso, porque el Estado y sus élites deben aprender a vivir con las cadenas que les impone la sociedad, y diferentes sectores en la sociedad tienen que aprender a trabajar juntos a pesar de sus diferencias”.