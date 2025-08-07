Yucatán presenta “Santuario Maya”, nueva campaña turística

A fin de mejorar la derrama económica para las familias del estado, el gobierno de Yucatán presentó su nueva campaña turística titulada “Santuario Maya”. Esta estrategia tiene como objetivo proyectar a la entidad a nivel nacional e internacional.

El evento fue encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien presentó la nueva imagen de Yucatán para el turismo. “Más que una campaña es una visión, es una manera de vivir y sentir. Porque Yucatán no se conoce, se siente. Es un lugar donde el pasado y el presente se dan la mano, donde la cultura no está detrás de una vitrina, está viva en su pueblo maya”, expresó.

El gobierno del Renacimiento Maya busca destacar los principales atractivos de Yucatán: su cultura, gastronomía y naturaleza única. De esta manera, la campaña institucional nació para consolidar al estado como un destino único en el mundo, para que quienes lo exploren, conozcan todo lo que ofrece la región.

“Yucatán es ideal para quien viaja en familia: para que los niños jueguen, los padres disfruten, los abuelos se relajen y todos se conecten con nuestra cultura maya. Es un lugar perfecto para el amor: para bodas, lunas de miel, aniversarios, o simplemente para enamorarse del lugar. También es un destino de lujo con haciendas convertidas en hoteles de primer nivel. Es un lugar para reconectar con uno mismo, para encontrar bienestar físico, mental y espiritual, rodeado de la paz que solo la naturaleza puede ofrecernos”, agregó el mandatario estatal.

Otro de los ejes de “Santuario Maya” es posicionar a Yucatán como epicentro de turismo de reuniones, en aras de que continue la celebración de congresos, convenciones y exposiciones, así como para promover que las personas que visiten la entidad por motivos de trabajo, se queden más tiempo a turistear y disfrutar de la extensa oferta.

La campaña será difundida a través de espectaculares redes sociales, televisión, estaciones de metro y aeropuertos; además, recorrerá el país y cruzará fronteras para que los valores y la calidez de la gente yucateca estén más cerca de todos y todas. Su ubicación estratégica y conectividad aérea favorecen este proyecto de turismo comunitario.

“Hoy tenemos la oportunidad de mostrar todo lo que somos al mundo entero y hacerlo con respeto y con orgullo. Queremos reiterar el compromiso con el desarrollo del turismo sostenible y la preservación de nuestra herencia cultural, consolidando la imagen de Yucatán como un auténtico Santuario Maya a nivel global”, concluyó Díaz Mena.

La presentación se realizó ante de autoridades del estado: Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento y Turismo; Víctor López Martínez, representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México; Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán; Emmanuel Cortés González, coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno de Yucatán; Ivonne Elizabeth Cole Guerrero, subsecretaria de Promoción Turística; y Raúl Alejandro Paz Noriega, subsecretario del Desarrollo de Turismo Sostenible. A su vez, se contó con la presencia de medios de comunicación, líderes de opinión, representantes del sector turístico y aliados estratégicos.