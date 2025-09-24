Wim Vandekeybus regresa a México con Void, una reflexión escénica sobre la individualidad

• La obra invita al público a explorar las profundidades de la individualidad y la diferencia

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, presenta el regreso a México del reconocido coreógrafo belga Wim Vandekeybus y su compañía Última Vez, con su más reciente creación dancística: VOID (Vacío). La obra surge de la colaboración con seis bailarines de Italia, Bélgica, Hong Kong, Alemania, Suecia y Francia.

En VOID, Vandekeybus da protagonismo a los personajes marginados –aquellos que viven en su propia "burbuja", desviándose de las normas sociales–. La obra combina escenografía minimalista, danza contemporánea y teatro físico, con la interacción entre sonido y silencio.

Según Wim Vandekeybus: "La sociedad a menudo nos condiciona a seguir una delgada línea de normalidad, etiquetando cualquier cosa fuera de ella como anormal. Sin embargo, la inconsciencia y los aspectos impredecibles de nuestro trabajo son vitales. Esta creación celebra a esos personajes marginados y la inusual admisión de otros a sus mundos interiores".

La pieza no busca reflejar la realidad, sino invitar al público a conectar con la imaginación y reconocer el elemento "anormal" que todos llevamos dentro. La experiencia se enriquece con la banda sonora del compositor belga Arthur Brouns, que fusiona temas de Lander Gyselinck y elementos del jazz neoyorquino.

Vandekeybus describe el concepto de la obra como un espacio lleno de posibilidades: "A menudo pensamos que el espacio vacío carece de significado, pero no es así; para mí, el vacío es una falta de normalidad y en ese vacío reside un enorme potencial. En VOID, el espacio se manipula para que el público imagine las infinitas posibilidades que pueden nacer de él”.

El espectáculo tendrá dos únicas funciones: lunes 29 y martes 30 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto o en línea a través de este enlace.