Vinculan a proceso al presunto asesino del fiscal federal en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Jareth Roberto “H” como probable responsable del homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, fiscal federal en Tamaulipas, ocurrido el pasado 4 de agosto en Reynosa.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control determinó que la detención del imputado se realizó con apego a la legalidad. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “Altiplano” y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Detención y posuble móvil del homicidio

La FGR informó que la captura de Jareth Roberto “H” se llevó a cabo en flagrancia en Reynosa, en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades federales han señalado que existe una “sólida probabilidad” de que el ataque contra Vásquez Reyna esté vinculado con un golpe reciente al robo de combustible en la entidad.

A finales de julio, fuerzas federales decomisaron 1.8 millones de litros de hidrocarburo presuntamente robado, además de tractocamiones, tanques de almacenamiento y equipo industrial, en una operación conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este aseguramiento habría significado un fuerte golpe para grupos dedicados al huachicol en la región, por lo que se investiga si el homicidio fue una represalia del crimen organizado. No obstante, la fiscalía no descarta otras líneas de investigación.

El ataque en Reynosa

De acuerdo con los reportes iniciales, el 4 de agosto el vehículo en el que viajaba el fiscal fue interceptado por sujetos armados en el Bulevar Miguel Hidalgo, a la altura del Fraccionamiento Las Quintas.

Los agresores habrían lanzado una granada al interior de la camioneta, que se incendió de inmediato, y posteriormente realizaron disparos de arma de fuego.

El hecho, ocurrido a plena luz del día, fue presenciado por automovilistas y quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.

Reacciones oficiales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó que el Gabinete de Seguridad mantiene coordinación con la FGR y el gobierno de Tamaulipas para el esclarecimiento del caso.

Además, confirmó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se ha mantenido en comunicación con el gobernador Américo Villarreal.

La FGR reiteró que mantiene contacto permanente con la familia de la víctima para brindar apoyo y dar seguimiento a los avances de la investigación.