Tren embiste autobús de pasajeros en Comonfort, Guanajuato; reportan cinco muertos y varios heridos

La mañana de este sábado 27 de septiembre, en la comunidad de La Nopalera, en Comonfort, Guanajuato, se registró un accidente cuando un tren de carga embistió un autobús de pasajeros en el cruce ferroviario rumbo a San Pedro.

El impacto fue de tal magnitud que el camión quedó destrozado a un costado de las vías, provocando la muerte de al menos cinco personas y dejando a varias más heridas.

Piden apoyo para localizar familiares de víctimas

La Dirección Municipal de Protección Civil solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a los familiares de las víctimas, proporcionando descripciones detalladas de las personas fallecidas.

Entre ellas se encuentran adultos mayores y mujeres de distintas edades. La autoridad local reiteró que cualquier información será crucial para dar aviso oportuno a sus seres queridos.

Lesionados trasladados a hospitales

Las personas que sobrevivieron al accidente fueron trasladadas de urgencia a hospitales de la región.

Entre las lesionadas se encuentran:

Ana Rocío Rodríguez Vázquez (22 años, código rojo), internada en el Hospital General de Celaya

Fátima Mendoza Reyes (23 años, código amarillo), en el Hospital Comunitario de Comonfort

Gladis Berenice López Bustos (20 años, código rojo) y Maricruz Orduña Márquez (24 años, código amarillo), atendidas en el Hospital General de San Miguel de Allende.

Se pide a los familiares de estas jóvenes acudir directamente a los nosocomios para recibir información sobre su estado de salud.

Implementan operativo de emergencia

Elementos de Protección Civil, cuerpos de rescate, seguridad y la empresa ferroviaria CPKC de México se encuentran en el lugar del siniestro realizando labores de atención, peritaje y retiro de escombros.

Como medida extraordinaria, el gobierno municipal informó que todas las actividades oficiales programadas para este sábado quedan suspendidas para concentrar la atención institucional en el accidente.

Además, se anunció el cierre temporal del acceso principal de la carretera Nopalera-Morales, habilitando rutas alternas por Orduña-Camino Real y por la carretera a San Jerónimo, con el fin de permitir el trabajo de las autoridades y el libre paso de ambulancias y unidades de apoyo.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, expresó en redes sociales su solidaridad con las familias de las víctimas y confirmó que instruyó a las secretarías de Gobierno, Seguridad y Salud estatales a coordinarse con el municipio de Comonfort para garantizar la atención a los heridos y acompañamiento a los deudos.

El Gobierno Municipal reiteró su llamado a la población para extremar precauciones al cruzar vías ferroviarias y respetar los señalamientos de tránsito, recordando que estas medidas existen para evitar tragedias como la ocurrida.