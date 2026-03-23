TEPJF revoca sanción del INE contra la ministra Lenia Batres

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una sanción interpuesta por el INE contra la ministra Lenia Batres Guadarrama, por la difusión de publicidad en redes sociales durante la campaña de la elección judicial.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a la ministra por no deslindarse de una aportación pagada en redes sociales y por omitir “actos tendientes al cese de la conducta”.

Es así que la ministra impugnó la sanción al señalar que fue desproporcionada, ya que sí se había deslindado mediante una carta.

Por mayoría de votos y con el rechazo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la máxima instancia en materia electoral avaló el proyecto del magistrado presidente Gilberto de Guzmán Bátiz García, para revocar las sanciones, pese a que el también participó en dichas elecciones.

Este caso se suma a otras determinaciones que ha tenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) a favor de la ministra Lenia Batres Guadarrama, pues el año pasado, rechazó investigarla

por los supuestos apoyos recibidos por parte de militantes de Morena durante dos de sus eventos de campaña.

En aquella ocasión, el TEPJF confirmó el desechamiento de las impugnaciones interpuestas en contra de la realización de dos eventos; uno en Nuevo León y otro en Querétaro, donde se denunció la participación de morenistas en la campaña de la ministra, algo que está prohibido por la ley.

No obstante, el bloque mayoritario del Tribunal Electoral determinó desechar las quejas al considerar que los agravios son infundados, pues se sustentan en hipótesis interpretativas desarrolladas de manera subjetiva, además de que no se advierten elementos que permitan identificar alguna violación a la norma.