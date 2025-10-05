Temporada de lluvias 2025: ¿Cuándo termina y por qué ha sido tan intensa?

La temporada de ciclones en México termina oficialmente el día 30 de noviembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), por lo que en los siguientes dos meses (octubre-noviembre), las condiciones atmosféricas en el país continuarán siendo lluviosas.

Cabe recordar que la temporada de lluvias comenzó el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el océano Atlántico. Asimismo, en el mes de junio se preveía que las precipitaciones estuvieran por encima del promedio.

De mayo a septiembre, el país ha tenido condiciones de lluvia constantes y favorables, tanto que las presas de agua de diferentes estados han recuperado su almacenaje hasta en 100 por ciento.

Sin embargo, ciudades y poblaciones han resentido las condiciones atmosféricas, debido a fuertes inundaciones que han generado afectaciones a viviendas e infraestructura, haciendo pensar que la temporada ha durado mucho.

¿Ha durado más la temporada de lluvias este año?

La temporada de lluvias de este año se mantiene dentro de la temporada regular, sólo que se ha presentado un fenómeno conocido como El Niño-La Niña neutrales, lo que ha favorecido una temporada activa en ambos litorales, con mayor frecuencia y acercamiento de ciclones tropicales.

Con base en la información del SMN y el Cenapred, El Niño suele ocurrir en las partes noroeste y norte de México y un poquito en la central. En lo que respecta a La Niña, esta es más común en la región central sur.

En este tenor, en los siguientes meses aún podrían resentirse lluvias intensas.