Lectura 1:00 min
Tasa de nacimientos en México se ha contraído 1.5 veces en una década
Entre 2015 y 2024, casi una década, la tasa de nacimientos por cada mujer en edad fértil se ha reducido 1.5 veces. Al cierre del 2024 fue de 47.4 nacimientos por cada 1,000 mujeres.
Las familias mexicanas han cambiado de manera importante en los últimos años; esto se ve reflejado en el total de nacimientos, matrimonios o hijos promedio.
En la última década se ha observado que las mujeres están teniendo menos hijos en comparación con una década atrás.
La tasa de nacimientos en el país era de 70.1 nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad fértil, según la serie histórica del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
Para este 2024, casi 10 años después, la tasa de ha reducido 1.5 veces aseado a 47.7 nacimientos por cada 1,000 mujeres.
En total en 2024 se registraron 1.67 millones de nacimientos, de los cuales el 49.4% correspondió a personas registradas como mujeres y el restante (50.6%) a personas registradas como hombres.