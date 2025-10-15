Supervisan ayuda humanitaria a comunidades de Hidalgo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, supervisó las acciones de ayuda humanitaria que el Gobierno de México desplegó en las comunidades afectadas por las intensas lluvias, en Hidalgo.

En el Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, la funcionaria federal, en compañía del gobernador Julio Menchaca, así como de los subsecretarios de Gobierno, César Yáñez; y de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, verificó la logística que se sigue para llevar apoyos a los poblados.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) agradeció a las personas que están haciendo donaciones de lo que pueden, de lo que les nace; desde grandes empresarios hasta personas que llegan con agua o un kilo de frijol.

“Es una solidaridad en el país la que se ha detonado por consecuencia de esta tragedia. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada”, resaltó.

La secretaria y el mandatario estatal sobrevolaron los municipios de Tianguistengo, Tenango de Doria, Huehuetla y San Bartolo Tutotepec.

En esa zona existe un puente aéreo para hacer llegar medicinas, víveres, despensas y artículos de limpieza, entre otros insumos.

Desde el domingo, personal de la Segob, en coordinación con autoridades estatales y municipales, apoya en las labores de ayuda a la población afectada.

Recordó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado y los municipios.

Se supervisó la apertura de caminos afectados por las lluvias y los que continúan cerrados, cada vez son menos.