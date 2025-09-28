Sube a 31 la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; 13 siguen hospitalizados

A dos semanas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que la cifra de fallecidos ascendió a 31 personas, tras confirmarse la muerte de Óscar Uriel García Rivera, quien permanecía internado en el Hospital General 20 de Noviembre.

En su último corte, la dependencia detalló que además de las 31 defunciones, 13 personas continúan hospitalizadas, varias de ellas en estado delicado, y 40 han sido dadas de alta luego de recibir tratamiento en distintas unidades médicas, incluyendo hospitales de alta especialidad del ISSSTE, IMSS, Pemex y la Secretaría de Salud capitalina.

La tragedia de Puente de La Concordia

El siniestro ocurrió el 10 de septiembre, cuando la pipa que transportaba gas LP volcó en la incorporación al puente, provocando una fuga masiva y una explosión que dejó un saldo devastador. En el sitio murieron varias personas y decenas resultaron lesionadas con quemaduras graves.

Desde ese día, el gobierno capitalino y el ISSSTE coordinaron traslados de pacientes a hospitales de alta especialidad, así como apoyo psicológico y económico para las familias. Las autoridades no descartan que la cifra de muertos siga aumentando debido a la gravedad de algunos heridos.

Balance de víctimas

De acuerdo con el censo actualizado de Sedesa:

Fallecidos: 31

Personas hospitalizadas: 13

Altas médicas: 40

Entre los hospitalizados se encuentra Jaclyn Azulett Carrillo Matías, de 2 años, quien fue trasladada a Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, para recibir tratamiento especializado por quemaduras.

La Secretaría de Salud capitalina señaló que mantiene comunicación permanente con las familias afectadas y que el seguimiento médico continuará “hasta la recuperación de cada paciente”.