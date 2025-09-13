Sube a 11 el número de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; Alicia Matías, última víctima confirmada

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó en su último corte que la cifra de víctimas mortales por la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia ascendió a 11 personas fallecidas, mientras que 43 permanecen hospitalizadas y 29 ya fueron dadas de alta.

El reporte fue emitido a las 05:34 horas de este sábado y forma parte del seguimiento que la autoridad capitalina ofrece cada ocho horas.

La tragedia, ocurrida el pasado miércoles, movilizó a autoridades locales y federales, además de mantener en alerta a los servicios de salud, que coordinan la atención en 19 hospitales de la red pública.

Víctimas y su atención médica

El censo hospitalario actualizado confirma que 43 personas continúan internadas, muchas de ellas en estado crítico o grave.

Entre los fallecidos más recientes se encuentra Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien perdió la vida en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde también falleció Jorge Islas Flores, trabajador del IPN.

Tras el incidente, el nombre de Alicia Matías, checadora de unidades RTP en el paradero de Santa Marta, destacó tras viralizarse imágenes y videos de la mujer cargando a su nieta (quien resultó también herida) y siendo auxiliada por el oficial Sergio Ángel Soriano de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Los hospitales que encabezan la atención son el Rubén Leñero, el Regional Zaragoza del ISSSTE, el General de Balbuena, el Magdalena de las Salinas y el Regional 197 de Texcoco, entre otros.

La Jefatura de Gobierno ha reiterado que se garantiza atención integral y gratuita a todas las personas lesionadas, sin importar si cuentan con afiliación a sistemas de salud.

Una pipa de gas explotó en Iztapalapa.Eric Lugo

Investigación y situación de la empresa

La pipa involucrada pertenece a Transportadora Silza, filial de Grupo Tomza, empresa que ya está bajo investigación por la Fiscalía capitalina y la ASEA. La agencia federal confirmó que revisó permisos y seguros de la unidad y de la empresa, y que en caso de encontrar incumplimientos aplicará sanciones conforme a la normatividad vigente.

Por su parte, Transportadora Silza emitió un comunicado en el que aseguró contar con pólizas de seguro vigentes, incluidas las de responsabilidad civil y daño ambiental, y se comprometió a colaborar con las autoridades y apoyar a las víctimas.

Estado del chofer y líneas de investigación

El chofer de la pipa permanece hospitalizado en estado crítico y bajo custodia, aunque no se encuentra formalmente detenido. Su situación jurídica se definirá conforme avance su recuperación y se concluyan los peritajes.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el exceso de velocidad pudo haber provocado la volcadura de la pipa, lo que derivó en la explosión.

La Fiscalía de la Ciudad de México trabaja en peritajes de criminalística, tránsito terrestre, incendios y explosiones, además de revisar el cumplimiento de deberes de cuidado tanto del conductor como de la empresa.

Medidas para evitar nuevas tragedias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Energía y la SICT trabajan en un fortalecimiento de la regulación del transporte de gas LP, especialmente para unidades con permisos y placas federales.

En el ámbito local, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prepara un protocolo de circulación para unidades que transportan materiales peligrosos en la capital.

En ese sentido, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que esta medida busca garantizar que no se repita una tragedia similar en la ciudad.

Apoyo a víctimas y familiares

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que entregará apoyos económicos iniciales a los familiares de las víctimas, así como atención psicológica, asesoría legal y servicios funerarios.

Además, se habilitó un número de atención directa (55 71 95 20 71) para ofrecer información a las familias de las personas afectadas.

También se comprometió a cubrir, de manera subsidiaria, los daños a vehículos siniestrados en caso de que los propietarios no cuenten con seguro, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a la empresa.