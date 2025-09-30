Sinaloa suma 114,772 MDP en inversión privada en lo que va del gobierno de Rocha

La inversión privada en Sinaloa creció un 15% respecto al mismo periodo de la administración anterior. Estos proyectos generan empleos y fortalecen sectores clave como turismo, logística e industria, impulsando el desarrollo económico del estado.

Culiacán, Sinaloa, 30 de septiembre de 2025.- De la mano del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), del Centro para la Inversión y el Comercio (CIT) y de los empresarios, la inversión privada en Sinaloa sigue creciendo a buen ritmo, consolidando al estado como un ejemplo nacional de colaboración público-privada y generando confianza entre los inversionistas, destacó el director del CIT Sinaloa, Germán Rivera Carlón.

“Lo que hemos transmitido a los inversionistas es que, a través de los años, los compromisos e incentivos se siguen respetando, con un Secretario de Economía que conoce el mundo empresarial y con Codesin, que habla el mismo lenguaje de los inversionistas que llegan a Sinaloa”, comentó.

Al concluir la cuarta sesión de consejo del CIT Sinaloa, Rivera Carlón subrayó que Sinaloa mantiene fortaleza en sus sectores tradicionales y en los que se ha venido desarrollando, lo que se refleja en la inversión privada. “Tenemos un escenario de negocios atractivo, con incentivos fiscales, competitividad, puertos estratégicos y buena conectividad hacia los mercados. Todos estos elementos hacen que inversionistas locales y nacionales desarrollen proyectos en el estado”.

Precisó que, de enero de 2022 a junio de 2025, fecha del último registro, Sinaloa acumuló 114,772 millones de pesos en inversión privada, un 15% más que en el mismo periodo de la administración anterior.

Como ejemplo, el director del CIT mencionó el sector hotelero, que sigue mostrando gran dinamismo. Actualmente se construyen 9 hoteles con una inversión de 182 millones de dólares, que representarán 1,400 nuevas habitaciones. Además, hay 7 hoteles más firmados por 133 millones de dólares que pronto comenzarán a construirse. Esto demuestra que la inversión turística no se ha detenido, y hay dos proyectos adicionales por 200 millones de dólares, lo que refleja el creciente interés del sector en Sinaloa.

En el ámbito logístico, Germán Rivera señaló que se está por concluir la construcción del Mazatlán Logistic Center, un parque de 900 millones de pesos ya vendido y listo para desarrollarse. Este proyecto aprovechará la agroindustria, el comercio y la industria maquiladora, funcionando como un impulso para el sector industrial.

“En Sinaloa hablamos de inversión en turismo, logística e industria, con participación activa de inversionistas nacionales y locales”, destacó Rivera.

Por su parte, la directora de Competitividad e Innovación Empresarial de la Secretaría de Economía, Daniella Torres, señaló que los Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIES) son una herramienta clave para el crecimiento de las empresas y la generación de empleos.

De noviembre de 2021 a septiembre de 2025 se han otorgado 232 certificados, fomentando una inversión privada de 62,869 millones de pesos y generando 30,091 empleos directos e indirectos en diversos sectores productivos del estado.

“Los CEPROFIES representan un impulso del Gobierno de Sinaloa para las empresas, ayudan a consolidar los negocios, generan ahorros concretos y crean empleos para las familias”, concluyó.

Estos resultados muestran que Sinaloa es un estado atractivo para invertir, gracias a la colaboración entre gobierno, empresarios y organismos como CODESIN y el CIT. Los nuevos hoteles, parques industriales y proyectos logísticos no solo fortalecen la economía, sino que también generan empleos y oportunidades para las familias sinaloenses, consolidando un crecimiento que beneficia a todos.