“El Estado no puede hacer todo”, Sheinbaum reconoce que se requiere coordinación con la IP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Pardo, afirmó que los Programas de Bienestar, “que hoy alcanzan un billón de pesos y que han permitido reducir las desigualdades y la pobreza en México”, son parte de los Ejes Estratégicos del Desarrollo Económico. No obstante, reconoció que “el Estado no puede hacer todo, requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada”.

“Lo que buscamos es un modelo integral en donde el pueblo de México viva mejor, y al mismo tiempo haya más inversiones para generar mejores empleos con mejores salarios para todas las mexicanas y mexicanos”, refirió.

De gira por Tlaxcala, la mandataria mexicana dejó en claro que el objetivo busca garantizar un estado de bienestar para la población mexicana, y al mismo tiempo generar las condiciones de inversión sustentable que permitan al país seguir creciendo.

“Se dice muy sencillo, pero es completamente distinto a lo que hubo en el pasado”, comentó al presentar los terrenos que albergarán el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar del país, en Huamantla, Tlaxcala

En este tenor, precisó que el Estado mexicano y el Gobierno deben dedicar los recursos para los derechos fundamentales del pueblo: educación, salud, vivienda, alimentación, carreteras.

“Y la fortuna es que las cosas van funcionando, a pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo”.

Durante la inauguración del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) en —el primero de 15 que se pondrán en marcha en todo el país— Sheinbaum Pardo precisó que este contempla una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares (mdd) en 53 hectáreas de terreno.

De esta manera se generarán más de 5,000 empleos directos e indirectos, con el objetivo de que haya desarrollo regional como parte del Plan México.

En este tenor, sostuvo que México importa muchos productos y muchos de esos productos podrían o pueden elaborarse en México.

“Es un trabajo de mucho detalle, de mucha comunicación con las empresas pero el objetivo es ese, producir más en nuestro país, por eso la marca Hecho en México, que hemos impulsado nuevamente y el objetivo es generar más inversión en México nacional y extranjera que nos permita mayor desarrollo”.

Los Podecobi son espacios que se urbanizan con los servicios básicos, tales como vivienda para las y los trabajadores, escuelas, agua, transporte, entre otros. Esto hace atractivas a estas regiones para recibir inversiones, las cuales, además, cuentan con incentivos especiales.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las empresas que confiaron en el modelo de los Podecobi, los cuales garantizan un estado de bienestar y, al mismo tiempo, condiciones de inversión sustentable que permiten al país seguir creciendo.