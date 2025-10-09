Sheinbaum lamenta que militares asesinaran a seis civiles en Tamaulipas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “un caso muy lamentable” los hechos ocurridos el pasado lunes, 6 de octubre, en Tamaulipas, donde seis personas murieron y tres resultaron heridas tras un enfrentamiento con elementos del Ejército mexicano.

El pasado martes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que se trató de un error operativo y anunció que los militares involucrados fueron separados de sus funciones, mientras avanzan las investigaciones.

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, la mandataria mexicana aseguró que el caso será revisado tanto por la Policía Militar como por las autoridades civiles.

“En efecto, o sea, se responde por parte de un policía, de un miembro de la Guardia Nacional, de Defensa, etcétera, frente a una agresión no se llega a disparar”, dijo.

Según el Ejército, cuando un convoy militar de tres vehículos circulaba sobre la carretera Ciudad Mante–Tampico, a la altura del kilómetro 71, los soldados percibieron una amenaza al notar que una camioneta blanca intentó embestir uno de los vehículos militares, por lo que abrieron fuego, provocando la muerte de cinco personas en el lugar y una más durante su traslado al hospital.

La Sedena precisó que el personal militar involucrado fue relevado de sus funciones y se encuentra presentado ante la Fiscalía General de la República en Tampico.

La Sedena acumula 345 expedientes abiertos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante 2025. La mayoría de los casos están relacionados con presuntas violaciones al derecho a la seguridad jurídica (175), a que no se acreditó el hecho violatorio (87) y a la legalidad (69).

154 casos han sido concluidos; entre los motivos se encuentran la orientación (45.1%), por no existir materia (19.61%) y los casos resueltos durante el trámite (11.76%).