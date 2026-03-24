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Otra vez, el jitomate y los boletos de avión “por las nubes”, previo a las vacaciones
En el incremento de los precios de productos agropecuarios estaría la explicación del repunte reciente de la inflación.
La inflación en México siguió acelerándose en la primera quincena de marzo de 2026, para ubicarse en 4.63% a tasa anual, con un incremento anual de 23% en el precio de frutas y verduras.
Productos como el jitomate, la calabacita, el limón y hasta los boletos de avión encabezaron las alzas de precios en la primera mitad del tercer mes del año.
“Una parte de la altísima inflación de frutas y verduras, se debe a la inseguridad pública”, dijo Gabriel Siller, directora de análisis de Grupo Financiero Base.
Mientras que productos y servicios como el Internet, playeras para hombre y la carne fueron los que más bajaron de precio.
De acuerdo con el Inegi, los productos genéricos que más subieron de precio en la primera quincena de marzo y que tuvieron mayor incidencia al alza sobre la inflación fueron:
¿Cuáles fueron los que más bajaron?
Por otro lado, los productos genéricos que más bajaron de precio en la primera quincena de marzo y que tuvieron una mayor incidencia a la baja sobre la inflación fueron: