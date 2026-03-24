Otra vez, el jitomate y los boletos de avión “por las nubes”, previo a las vacaciones

La inflación en México siguió acelerándose en la primera quincena de marzo de 2026, para ubicarse en 4.63% a tasa anual, con un incremento anual de 23% en el precio de frutas y verduras.

Productos como el jitomate, la calabacita, el limón y hasta los boletos de avión encabezaron las alzas de precios en la primera mitad del tercer mes del año.

“Una parte de la altísima inflación de frutas y verduras, se debe a la inseguridad pública”, dijo Gabriel Siller, directora de análisis de Grupo Financiero Base.

Mientras que productos y servicios como el Internet, playeras para hombre y la carne fueron los que más bajaron de precio.

De acuerdo con el Inegi, los productos genéricos que más subieron de precio en la primera quincena de marzo y que tuvieron mayor incidencia al alza sobre la inflación fueron:

¿Cuáles fueron los que más bajaron?

Por otro lado, los productos genéricos que más bajaron de precio en la primera quincena de marzo y que tuvieron una mayor incidencia a la baja sobre la inflación fueron: