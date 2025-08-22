Sheinbaum destaca apoyo a Acapulco, Guerrero, en materia de drenaje y seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este viernes la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Acapulco, Guerrero.

Ante habitantes de la región, la jefa del Ejecutivo detalló que se está avanzando en el proceso de contratación de personal médico y de enfermería que requiere esta nueva unidad hospitalaria.

Sheinbaum recordó que desde que tomó posesión del cargo como presidenta de la República, ha inaugurado 31 hospitales y 12 centros de salud que comenzaron su construcción en el gobierno pasado.

Destaca apoyo para Acapulco

La presidenta explicó que este año su gobierno invierte 7,000 millones de pesos para Acapulco en obras de agua potable, drenaje, plantas de tratamiento y separación de basura.

Durante su gira de trabajo por el puerto, la mandataria federal también encabezó el arranque de obras del programa "Senderos de Paz".

Ante pobladores destacó que ante las afectaciones que enfrenta Acapulco tras el paso de dos huracanes, Otis en 2023 y John en 2024, su administración determinó desarrollar un programa integral de rescate de este puerto. "Le llamamos Acapulco se transforma contigo", pensado principalmente en quien vive en dicho municipio guerrerense, que consiste en hacer una rehabilitación del sistema de agua potable entre otras acciones.

Sheinbaum también detalló que con base en este programa, su administración está "enviando más seguridad" para la región.

"Con estos senderos del programa Acapulco se Transforma Contigo, se rehabilitan calles y avenidas de la zona oriente y poniente de la costera con el propósito de que turistas y habitantes disfruten espacios públicos limpios y seguros", dijo Sheinbaum, acompañada por el director general de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Sandoval Pineda.

En su viaje a Guerrero, Sheinbaum visitó también el Hospital General de Tlalpa de Comonfort, en La Montaña Guerrero.