Semar asegura 900 kilos de cocaína en las costas de Acapulco, Guerrero: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que personal de la Secretaría de Marina aseguró 900 kilos de cocaína en las costas de Acapulco, Guerrero.

"Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración", dijo el funcionario a través de su cuenta de la red social X.

En tanto, la Secretaría de Marina (Semar) detalló que aseguró 30 bultos tipo costalillas durante un patrullaje de vigilancia en aguas del Pacífico en coordinación con la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la SSPC.

"Los paquetes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, con el fin de integrar la carpeta de investigación del caso y realizar las indagatorias subsecuentes", dijo la Semar.