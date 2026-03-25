Sheinbaum descarta que cumplimiento de acuerdo de agua con EU afecte consumo humano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles que ya existe un acuerdo con Estados Unidos para cumplir con la entrega de agua establecida en el Tratado de 1944, luego de cuestionamientos de legisladores estadounidenses que buscan llevar el tema a la revisión del T-MEC.

La primera mandataria sestacó que el gobierno ha buscado equilibrar el cumplimiento del tratado con la protección del consumo humano y la actividad agrícola, incluso implementando medidas de apoyo.

Recordó que en 2025 se otorgaron programas de empleo temporal a agricultores de Coahuila, quienes se vieron afectados por la falta de agua para sus cosechas.

Asimismo, Sheinbaum Pardo indicó que se mantiene coordinación con los gobernadores de estados fronterizos como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, ante posibles impactos por la entrega del recurso.

Detalles operativos en negociación

La titular del Ejecutivo federal explicó que actualmente se afinan aspectos técnicos del acuerdo, como los tiempos específicos de entrega —si se realiza en una semana o en varias—, aunque aclaró que estos son temas menores frente al consenso alcanzado.

Precisó que en las negociaciones participa la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), así como la Secretaría de Relaciones Exteriores, que han mantenido el diálogo con autoridades estadounidenses.

También, en la conferencia matutina, la mandataria explicó que el tratado contempla periodos de cinco años para el intercambio de agua entre ambos países —México entrega del Río Bravo y Estados Unidos del Río Colorado—, y reconoció que en el ciclo anterior no se cumplió con la cuota correspondiente.

“No porque no quisiera, sino porque fueron años de mucha sequía”, señaló, al subrayar que la falta de agua impidió cumplir con los compromisos sin afectar a la población.

Sheinbaum indicó que, ante este escenario, se firmó un acuerdo para compensar el faltante en el siguiente periodo, y actualmente ya se alcanzó un nuevo entendimiento para realizar entregas de agua de acuerdo con la disponibilidad real del recurso.

“Pues no se puede entregar el agua que no tenemos o afectar el consumo humano de agua de nuestro país”, sostuvo.