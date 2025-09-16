Sheinbaum encabeza su primer desfile militar como presidenta de México

Este 16 de septiembre en punto de las 10:00 horas comenzó el Desfile Cívico-Militar con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México, encabezado por la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

A bordo de un vehículo cimentado cimarrón de las fuerzas armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum pasó revista a los contingentes de las fuerzas armadas que se encontraban desplegadas en el Zócalo capitalino como jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

.

Se espera que el Desfile Cívico-Militar pase por las calles:

5 de Mayo

Eje Central

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las alternativas viales debido a que algunas vialidades se encuentran cerradas con motivo del Desfile por el 215 aniversario del inicio de la Independencia, que se lleva a cabo del Zócalo capitalino a Campo Marte.

El General de División Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército Mexicano fue el encargado de encabezar el Desfile Militar.

.

Cadetes del Colegio Militar, personal del Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, entre otras dependencias, desfilan en la Plaza de la Constitución.

.

Este desfile se llevó a cabo por primera vez el 16 de septiembre de 1918. Encabezado por el presidente Venustiano Carranza, acompañado de su gabinete, los miembros de los poderes Legislativo y Judicial, así como del cuerpo diplomático.

INFORMACIÓN EN PROCESO…