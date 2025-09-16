Buscar
Sheinbaum encabeza su primer desfile militar como presidenta de México

Este 16 de septiembre en punto de las 10:00 horas comenzó el Desfile Cívico-Militar con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México, encabezado por la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Redacción El Economista

A bordo de un vehículo cimentado cimarrón de las fuerzas armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum pasó revista a los contingentes de las fuerzas armadas que se encontraban desplegadas en el Zócalo capitalino como jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

Se espera que el Desfile Cívico-Militar pase por las calles:

  • 5 de Mayo
  • Eje Central
  • Avenida Juárez
  • Paseo de la Reforma

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las alternativas viales debido a que algunas vialidades se encuentran cerradas con motivo del Desfile por el 215 aniversario del inicio de la Independencia, que se lleva a cabo del Zócalo capitalino a Campo Marte.

El General de División Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército Mexicano fue el encargado de encabezar el Desfile Militar.

Cadetes del Colegio Militar, personal del Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, entre otras dependencias, desfilan en la Plaza de la Constitución.

Este desfile se llevó a cabo por primera vez el 16 de septiembre de 1918. Encabezado por el presidente Venustiano Carranza, acompañado de su gabinete, los miembros de los poderes Legislativo y Judicial, así como del cuerpo diplomático.

INFORMACIÓN EN PROCESO…

