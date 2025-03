Sheinbaum defiende difusión gubernamental sobre elecciones del Poder Judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que reciba la notificación oficial por parte del Instituto Nacional Electoral que impida la difusión de la elección del Poder Judicial de la Federación, su gobierno acudirá al Tribunal Electoral del PJF para impugnar la medida.

Sheinbaum respondió a las declaraciones del INE, que advirtió sobre la posible ilegalidad de una campaña gubernamental relacionada con estos comicios.

“El INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio. Todavía no hemos sido notificados porque la ley es cuando te notifican”, mencionó la primera mandataria durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 31 de marzo.

“Creemos que es importante que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, participen en la difusión de este evento tan transformador", afirmó.

Además, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que la estrategia de comunicación del gobierno federal respecto a la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio no busca favorecer a ningún candidato, sino incentivar la participación ciudadana en un evento que considera "transformador" para el país.

“Creemos que es importante que el poder ejecutivo, el poder legislativo, sin orientar a una u otra persona, pues igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va a ocurrir en México el 1 de junio”.

El pasado 29 de marzo, el INE aprobó un acuerdo con el cual se prohíbe que las personas servidoras públicas, instituciones y las autoridades puedan hacer uso de recursos públicos para promover el voto o la participación de los votantes en la elección para elegir jueces, magistrados y ministros que conforman el Poder Judicial de la Federación.

Además, en sesión extraordinaria del instituto se mencionó que durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal se han mencionado asuntos que son exclusivos de la autoridad electoral, lo que se consideró puede afectar su imagen independiente y autónoma.