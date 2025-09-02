Sheinbaum afirma que cooperación con EU en seguridad será sin subordinación ni injerencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México y Estados Unidos mantienen un entendimiento en materia de seguridad, pero dejó en claro que la cooperación entre ambos países se dará con respeto a la soberanía y sin aceptar injerencia militar extranjera.

“Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana (miércoles 3 de septiembre) viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad”, declaró en su conferencia matutina de este martes.

La mandataria mexicana explicó que el esquema de trabajo se centra en el intercambio de información e inteligencia, cada país actuando en su propio territorio, salvo investigaciones específicas de carácter conjunto, como el rastreo de los precursores químicos para la producción de fentanilo.

“En fin, un marco de colaboración y de cooperación con respeto a nuestras soberanías y a nuestra territorialidad; eso es lo que hemos estado planteando y ese es el acuerdo. Más que acuerdo, porque acuerdo significaría en términos de la política exterior un nivel distinto de entendimiento, es un entendimiento entre los dos estados, las dos naciones, de cómo debemos cooperar y colaborar.”, puntualizó.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que su gobierno no aceptará propuestas de intervención militar extranjera: “Primero porque no es necesario y segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado (…) tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración en materia, por ejemplo, de lavado de dinero”.

Migración y deportaciones

A Sheinbaum Pardo también se le preguntó sobre el manejo migratorio y las deportaciones de connacionales. Detalló que actualmente se realizan principalmente por vía aérea, con vuelos internacionales que llegan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Tapachula y Villahermosa.

“Una es por tierra, y ahí es donde lo recibimos, en los centros de atención que cada vez es menor la deportación por tierra y la otra es por vuelos, vuelos internacionales, que ellos traen mexicanos y mexicanas y algunos de otras nacionalidades al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a Tapachula y a Villahermosa, principalmente, y ahí también tenemos centros de atención en donde se les ofrece el programa México te abraza, que son distintas acciones para apoyar a los mexicanos y mexicanas”, explicó.