SEP habilita descarga electrónica de certificados de bachillerato emitidos desde 2017

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los certificados de conclusión de estudios de Educación Media Superior emitidos desde 2017 ya están disponibles para su descarga en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), en el portal siged.sep.gob.mx/SIGED/.

628 mil certificados emitidos en el último ciclo escolar

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Media Superior, encabezada por Tania Rodríguez Mora, en el ciclo escolar más reciente se emitieron 628,175 certificados electrónicos de bachillerato, de los cuales:

619 mil 542 fueron Certificados de Terminación de Estudios con Formación Profesional.

8 mil 633 correspondieron a Certificados Parciales de Estudios.

Esta modalidad beneficia a estudiantes de diversas modalidades:

Escolarizada: 538 mil 20 egresados (535 mil 433 de educación presencial, 491 de educación intensiva y 2 mil 96 de planes sin Marco Curricular Común).

Mixta: 21 mil 980 egresados (11 mil 615 en opciones como educación dual, autoplaneada y planes previos al Marco Curricular Común).

No escolarizada: 68 mil 175 estudiantes (146 en examen del Acuerdo 286, evaluaciones parciales, educación virtual y otras modalidades).

Avance en reconocimiento y agilidad de trámites

Mario Delgado, titular de la SEP, subrayó que la certificación electrónica homologa el reconocimiento de estudios de bachillerato general y tecnológico en todo el país, y agiliza los procesos de validación académica con herramientas digitales accesibles y seguras.

Además, adelantó que a partir del ciclo escolar 2025–2026 se implementará la doble certificación, mediante la cual cada egresado del Bachillerato Nacional recibirá:

Un Certificado de Terminación de Estudios.

Un Certificado de Formación Profesional (básica, técnica o tecnológica).

Este segundo documento tendrá el respaldo académico de instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que refuerza su validez y calidad.

Instituciones con más certificados

Entre las Instituciones de Educación Media Superior con mayor número de certificados emitidos destacan:

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI).

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE).

Colegio de Bachilleres (COBACH).

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

La SEP indicó que todas las entidades federativas participan en el proceso, garantizando una cobertura nacional y estadísticas precisas sobre el tránsito de estudiantes por el Sistema Educativo Nacional.