SEP fortalece la legalidad y transparencia en el registro de títulos y cédulas profesionales

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones (DGP), implementó desde noviembre de 2024 la Jornada Nacional de Revisión Documental (JNRD), con el objetivo de garantizar que alumnas, alumnos, egresadas, egresados y profesionistas ejerzan su derecho a obtener su título y cédula profesional con oportunidad, conforme a la normatividad vigente.

Esta iniciativa busca que las personas egresadas obtengan el título profesional por parte de la escuela o sea validado cuando aquel se emitió antes de 2018, además que impulsa la transformación digital, reduce cargas administrativas y asegura igualdad en la atención del servicio público. Por Ley, la atribución de emitir y validar títulos profesionales corresponde a las instituciones educativas.

La jornada ha tenido un alcance nacional de 15 mil 64 instituciones educativas, de las cuales 5 mil 898 son públicas y 9 mil 166 particulares. Durante este proceso se revisaron un millón 008 mil 912 títulos físicos, 6 millones 30 mil 323 y 3.8 millones de certificados versus títulos electrónicos, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2025.

Entre los avances más significativos, destaca que el 52 por ciento de los títulos físicos y el 48 por ciento de los títulos electrónicos han sido validados por las instituciones participantes. Asimismo, se ha conciliado el 6 por ciento de los certificados de estudios frente a los títulos electrónicos, detectando un 24 por ciento de inconsistencias, principalmente por la ausencia del folio de certificado. Pese a ello, la SEP continúa brindando acompañamiento técnico para resolver estas situaciones, fortalecer la trazabilidad y asegurar la autenticidad de los documentos.

La DGP también identificó que algunas las instituciones educativas aún no se incorporan al Módulo Electrónico de Titulación (MET). Cabe recordar que la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, obliga a todas las escuelas a incorporarse al sistema electrónico, con el fin de garantizar un proceso ágil, seguro y transparente para la expedición de títulos y cédulas profesionales.

Cabe resaltar que la Jornada de Revisión Documental tiene un carácter preventivo y correctivo, no sancionador, y se realiza bajo principios de colaboración y acompañamiento institucional. La DGP promueve que las instituciones educativas concluyan los procedimientos derivados de esta revisión, fortaleciendo la integridad y seguridad documental de los títulos emitidos.

De 2018 a la fecha, la SEP ha registrado más de siete millones de títulos electrónicos y más de cuatro millones de cédulas profesionales, lo que refleja el compromiso institucional con la digitalización del servicio público y la eliminación de trámites burocráticos innecesarios, en cumplimiento con la Ley para eliminar trámites burocráticos.

La DGP continuará con las acciones para trabajar con base en un gobierno digital, que reduzca las cargas, de interoperabilidad de los sistemas y que ponga en marcha las mejores prácticas para asegurar que las personas que egresan obtengan sus credenciales, patentes y documentación profesional de manera oportuna.

Con estas acciones, la SEP reafirma su compromiso con la legalidad, transparencia, equidad educativa y confianza pública, garantizando que el ejercicio profesional en México se base en títulos auténticos y válidos, emitidos bajo un marco de seguridad digital y justicia administrativa, en beneficio de las y los profesionistas del país.