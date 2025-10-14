Senadores aprueban la reforma a la Ley Aduanera

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley Aduanera, cuyo objetivo es cerrar espacios a la evasión fiscal, agilizar el comercio exterior y fortalecer la rendición de cuentas.

Con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención en lo general; y con 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención en lo particular, fue avalado el documento en el que se propone una serie de modificaciones que cambiarán algunos de los aspectos más relevantes en las aduanas de México, entre ellos, que los agentes aduanales tendrán una responsabilidad legal por las mercancías importadas o exportadas.

De esta manera, la nueva Ley Aduanera busca combatir prácticas indebidas que se cometen a diario en las aduanas por exportadores e importadores con el fin de evadir el pago de impuestos.