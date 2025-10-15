Senado ratifica designación de cinco nuevos magistrados de la Sala Superior del TFJA

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 82 votos contra 34 del PAN, PRI y MC y una abstención, el dictamen por el que se ratifica la designación realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a favor de Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Los cinco nuevos magistrados que cubrirán las vacantes existentes durarán en el cargo 15 años improrrogables, contados a partir del 1 de noviembre del 2025.

Al fundamentar el dictamen a nombre de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Miguel Ángel Yunes Márquez explicó que los nombramientos sometidos a votación son indispensables para continuar garantizando que el órgano máximo de decisión del Tribunal funcione de manera completa.

Los perfiles aprobados en comisiones unidas, aseguró, cumplen con los requisitos de idoneidad, legales y técnicos, y demuestran el compromiso de la titular del Ejecutivo Federal de brindar los mejores perfiles para la administración de justicia.

Comentó que el TFJA es un pilar de administración judicial cuyo objetivo es resolver las litis a nivel federal de los asuntos fiscales y administrativos, principalmente en conflictos y controversias que versan sobre las resoluciones en las que se dicte una obligación fiscal, se fije una cantidad líquida, se niegue la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación, se niegue la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o aquellas que impongan sanciones administrativas a servidores públicos, entre otros.

"Y otro dato relevante, el interés económico controvertido en todos los asuntos en trámite del Tribunal asciende a más de 835,938 millones de pesos, lo que constituye el 3.32 % del Producto Interno Bruto del país. Esto no sería posible sin los perfiles técnicos y capaces con los que históricamente ha contado este Tribunal", expresó.

Independencia en riesgo

Raymundo Bolaños habló en contra del dictamen, a nombre del PAN: "Y los jueces que designa la Presidencia de la República son todos y son todas empleados, exempleadas y exfuncionarios del gobierno del morenato. En ninguno de los casos cuestionamos una trayectoria profesional, porque la tienen. Muchos y muchas son juristas, sí, pero son todos los juristas del gobierno que no tienen posibilidad entonces de ser imparciales".

Para que se entienda mejor, dijo, la alineación que presentan para la Sala Superior equivale a que los dos jueces de línea, el árbitro central y hasta el VAR que revisa, sean jugadores y sean exjugadores de uno de los equipos. "Así de grave es este arbitraje. Las propuestas no son idóneas. Las cinco personas juzgadoras llegan arrodilladas ante el poder y la única garantía que les dan es la protección de los intereses del morenato".

Por el PRI, Cristina Ruiz afirmó que con las designaciones propuestas la independencia del TFJA está en riesgo.

“Primero hablemos de los casos más graves, Eduardo Santillán Pérez ha hecho toda su carrera en la política partidista, ha sido jefe delegacional, diputado local, diputado en el Congreso de la ciudad, representante electoral de Morena. Nunca ha impartido justicia, nunca ha litigado en materia fiscal, nunca ha formado parte de un órgano jurisdiccional, su trayectoria es política, no jurídica; su nombramiento no es un reconocimiento al mérito, es un pago a la lealtad’’, dijo.

Consideró que el TFJA no puede convertirse en un refugio de exfuncionarios, ni ser un premio de consolación para quienes fueron leales al régimen; "debe ser un órgano técnico, profesional e independiente".

Durante años, criticó, las vacantes permanecieron sin cubrir por el gobierno federal anterior “y hoy cuando el calendario político conviene de pronto hay prisa por llenarlas. No es coincidencia, es estrategia.

"Desde el PRI lo decimos con claridad, designar leales, no capaces, es una forma de corrupción. La autonomía no se proclama, se defiende y este Senado no debe ser notaría del Ejecutivo, sino contrapeso del poder".

En su turno, Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de MC, se mofó de plano:

"Los perfiles que se ponen a consideración de este pleno son impecables, han demostrado reconocida militancia política, probada trayectoria en cargos públicos del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. Su identidad con el partido gobernante es incuestionable, son idóneos para ocupar un cargo en la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Lástima que lo que estamos discutiendo es la integración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y para eso, lo decimos con absoluta responsabilidad y respeto, no tienen las credenciales, no tienen el perfil".

