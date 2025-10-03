Semana de Yucatán resalta riqueza cultural en la CDMX

La Semana de Yucatán en México reúne música, gastronomía, artesanías y cultura, mostrando la identidad y riqueza del estado.

El evento estará vigente hasta el 12 de octubre de 2025.

Con la presencia del gobernador de Yucatán, Joaquín Diaz Mena, y la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodriguez Zamora, se inauguró el viernes 3 de octubre la Semana de Yucatán en México, un evento que recalca la riqueza cultural, ancestral y gastronómica de la entidad hasta el 12 de octubre de 2025.

La ceremonia dio inicio con la presentación musical de la Orquesta Típica Yukalpetén, ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes, bajo la dirección del maestro Pedro Carlos Herrera.

El evento, ubicado en la explanada del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, cuenta con stands representativos de municipios, ciudades y pueblos mágicos de Yucatán, que contienen platillos y bebidas típicas, varios tipos de guayaberas, artesanías e información turística para orientar a los visitantes sobre las atracciones más importantes de cada lugar

“Hoy me llena de orgullo estar inaugurando esta edición que durante 10 días convierte al Palacio de los Deportes en un verdadero santuario maya, donde nuestra cultura e identidad estará al alcance de todos, con un abrazo cultural y un puente que une a Yucatán con todo México”, aseguró el gobernador de Yucatán, Joaquín Diaz Mena.

Así mismo, el mandatario estatal agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su apoyo a la difusión de la cultura, tradición y ser un apoyo fundamental para llevar una parte de Yucatán a cada uno de los asistentes.

Por su parte, la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodriguez Zamora, felicitó al gobernador Joaquin Diaz Mena por impulsar a su pueblo y buscar siempre su bienestar, e invitó a asistir y disfrutar de esta Semana dedicada a Yucatán.

“Esto es lo que busca la presidenta Claudia Sheinbaum, sacar la riqueza turística, gastronómica y cultural, que es la grandeza que tiene México en cada uno de sus estados. Yucatán está de moda y México está de moda”, afirmó Rodriguez Zamora.