San Luis Potosí confirma su liderazgo exportador

En el segundo trimestre del 2025 exporta 1.4 por ciento más con respecto al mismo periodo del año anterior, colocándolo en el noveno sitio del ranking nacional

Por segundo año consecutivo, se ubica entre los estados del país con exportaciones superiores a los 20 mil millones de dólares

Para el segundo trimestre del 2025 las exportaciones en San Luis Potosí registraron un incremento del 1.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, ubicando a la entidad entre los diez estados del país que concentran el 70 por ciento de las exportaciones nacionales.

Lo anterior se desprende del informe de Exportaciones por Entidad Federativa, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que asigna a San Luis Potosí un monto de 6 mil 038 millones de dólares, cifra superior a los 5 mil 957 millones registrados en el segundo trimestre del 2024. Con esos números San Luis Potosí se ubica en el noveno lugar nacional por su volumen de exportación.

Además, por segundo año consecutivo, San Luis Potosí se cuenta entre los estados del país con exportaciones superiores a los 20 mil millones de dólares, confirmando su liderazgo exportador.

El monto más grande de divisas que genera San Luis Potosí proviene del sector automotriz, con 4 mil 126.7 millones de dólares en equipo de transporte, lo que representa el 7.7 por ciento del total nacional. Cabe resaltar que en cuatro años de la administración de Gallardo Cardona las exportaciones se han incrementado considerablemente, pues el 2021 cerró con exportaciones por 13 mil 878 millones de dólares y en el 2024 esta cifra alcanzó los 23 mil 371 millones de dólares.

Estos números confirman el rol del Estado como un imán para la inversión y es resultado, entre otros factores, de la intensa labor de promoción que el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona atrayendo nuevas industrias y fortaleciendo principalmente el cluster automotriz de la entidad.