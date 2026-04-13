San Luis Potosí alcanza derrama histórica en Semana Santa y Pascua con 1,280 millones de pesos

⁠La entidad registró una alta afluencia de visitantes en sus cuatro regiones, con más de 870 mil personas.

Gracias a las campañas permanentes de promoción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las condiciones de seguridad y estabilidad, San Luis Potosí registró resultados altamente favorables durante la temporada de Semana Santa y Pascua. De acuerdo a la Secretaría de Turismo (Sectur), alcanzó una derrama económica de mil 280 millones de pesos entre el 28 de marzo y el 12 de abril, impulsando la actividad en sectores clave como el hotelero, restaurantero y de servicios en todo el Estado.

Durante este periodo, más de 870 mil personas recorrieron los principales destinos de los 59 municipios, con alta presencia en la Ruta Turquesa en la Huasteca, el manantial de la Media Luna en la región Media, el Pueblo Mágico de Real de Catorce en el Altiplano y el Centro Histórico de la capital, donde eventos tradicionales, como la Procesión del Silencio, y ferias reunieron a miles de visitantes, en un dinamismo que posiciona a la entidad como uno de los destinos más atractivos del país.

La llegada de turismo nacional e internacional, junto con niveles de ocupación del 100 por ciento en parajes naturales y sitios emblemáticos, consolida una oferta diversa y competitiva al concentrar una asistencia cercana a las 215 mil personas, que acompaña el cambio que se vive y se siente al fortalecer la actividad turística, generar ingresos para las familias y proyectar a San Luis Potosí como un referente a nivel nacional e internacional.