Ricardo Gallardo cumple a potosinos con Parque Acuático Dino Oasis

El Gobernador del Estado regresó a las y los potosinos su patrimonio recreativo que por 20 años abandonó la maldita herencia.

Para esta reapertura, se regalaron 1,500 pases dobles para que la gente disfrutara las renovadas instalaciones, seguras y accesibles.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, inauguró la reapertura del Parque Acuático Dino Oasis, antes Splash, que ahora cuenta con nuevas instalaciones, albercas modernas, toboganes seguros y espacios accesibles para el disfrute de todas y todos, enmarcado en una temática prehistórica que incluye la colocación de dinosaurios robóticos con sus característicos sonidos, vestidores, baños, área de comida y tienda de souvenirs, así como su propia planta tratadora de agua.

En el cambio que se vive y se siente, acompañado del respaldo de cientos de familias que llegaron desde temprana hora para ingresar al nuevo parque acuático, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó que este proyecto marca un antes y un después para el Parque Tangamanga I, al ser un espacio pensado especialmente para niñas, niños y familias, con capacidad para recibir hasta 4 mil personas en instalaciones de primer nivel, posicionándolo como uno de los mejores del país.

Ricardo Gallardo comentó que este espacio fue recuperado para las y los potosinos, al tratarse de un patrimonio que nunca debió abandonarse y que hoy vuelve a ser de todas y todos, además de que se espera la llegada de miles de visitantes provenientes de distintas regiones del Estado y de entidades vecinas como Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato e Hidalgo.

El parque operará de martes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con costos accesibles de 200 pesos para niñas y niños y 300 pesos para adultos, recursos que serán destinados al mantenimiento de este espacio recreativo. El Parque Acuático Dino Oasis cuenta con infraestructura totalmente renovada, áreas infantiles, palapas, audio ambiental, islas y diversos establecimientos, cuidando cada detalle para brindar una experiencia única.

Finalmente, el Gobernador comentó que con estas acciones reafirma su compromiso de generar espacios de bienestar y diversión sin límites para las y los potosinos.