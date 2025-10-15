Ricardo Gallardo amplía apoyo a la Huasteca con su gabinete

El Gobernador instruyó a titulares de todas las dependencias del Estado a reforzar la entrega de víveres, enseres domésticos y acciones de limpieza en los municipios afectados.

Este día, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, citó a todas y todos los funcionarios estatales en Tamazunchale y allí les instruyó a contribuir sin límites en la estrategia de entrega de apoyos inmediatos a las familias afectadas por las recientes lluvias en la región Huasteca, así como a fortalecer la presencia del Gobierno Estatal en los municipios prioritarios para garantizar la recuperación total de las comunidades.

El Mandatario potosino informó que continúan llegando camiones con víveres, enseres domésticos, colchones, estufas, refrigeradores, ollas de cocina, parrillas, cobijas y colchonetas a los municipios con mayores afectaciones, con el objetivo de que las familias puedan retomar su vida cotidiana a la brevedad.

Además, personal del programa “Visitando Corazones” ya emprendió una campaña de vacunación contra el dengue y se refuerzan las labores de limpieza, desinfección y fumigación en calles, viviendas y escuelas, en coordinación con Protección Civil, la Secretaría de Salud y autoridades municipales.

El Gobernador Ricardo Gallardo instruyó que las escuelas con daños menores reciban apoyo inmediato para reanudar clases el próximo lunes, solicitó al Sistema Estatal DIF disponer de sillas de ruedas, bastones y artículos de asistencia social para la población que lo necesite y pidió al Registro Civil restituir actas de nacimiento y documentos personales extraviados durante la contingencia.

Finalmente, el Gobernador dijo que esta tarde arriba a la Huasteca la Presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la atención a las y los afectados y reiteró su compromiso de mantener un apoyo sin límites a todas las familias potosinas y destacó que este fin de semana se trabajará intensamente para atender por completo y que todos los municipios afectados vuelvan a la normalidad.