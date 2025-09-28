Resurge industria del calzado con impulso a cooperativas y riqueza comunitaria

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, sostuvo una reunión de trabajo con productores de zapato de Tehuacán.

Para este año fabricarán 300 mil pares escolares y en 2026 producirán 700 mil.

TEHUACÁN, Pue. Al realizar una visita a la Fábrica de Zapatos "Cariñitos", del municipio de Tehuacán, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, refrendó su compromiso de fortalecer la industria del calzado y de fortalecer la economía circular a favor de las familias locales y regionales, con la finalidad de generar riqueza comunitaria.

Durante el recorrido, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, señaló que cuando hay voluntad y se suman diversos factores, los sueños se pueden hacer realidad. Afirmó que el esfuerzo cooperativista se ve convertido en hechos al consolidar la industria del calzado en el municipio de Tehuacán, puntualizó que el cooperativismo caracteriza a los gobiernos de la cuarta transformación. "Esa es la diferencia entre los gobiernos neoliberales que estarían sentados con uno y con otro". Resaltó que el gobierno respalda y es aliado de los empresarios, ya que la esencia de la cuarta transformación es materializar los derechos sociales.

El titular del ejecutivo reiteró que durante su sexenio el zapato se va a comprar en Puebla con las y los productores de Tehuacán, ya que explicó que la ruta del progreso es potencializar la industria y eso significa soberanía y nacionalismo, a favor de la economía local. Dicha visión aseveró, fortalece a la micro, pequeña mediana empresa; así como al sector primario, agropecuario y terciario, lo que se verá reflejado en condiciones de igualdad.

El gobernador Alejandro Armenta enfatizó que la pobreza se combate al generar riqueza y el gobierno debe ser facilitador, por ello la industria zapatera en Tehuacán trasladan la riqueza comunitaria a cada uno de sus trabajadores y eso propicia un círculo virtuoso de desarrollo. "En este sexenio la industria del zapato tiene que resurgir y lo vamos a lograr", afirmó.

Durante la visita al taller, el presidente de la Industria del Calzado del Estado de Puebla, Isael Nájera Ventura, destacó que dicho sector estuvo olvidado por más de 50 años y señaló que cada uno de sus antecesores trabajaron por la industria, por ello reconoció al gobernador Alejandro Armenta por voltear a verlo. "Estamos muy agradecidos, confiamos en usted, esa confianza que nos dió a nosotros nos fortalece, nos hace seguir unidos", puntualizó

En su oportunidad, el presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso Chávez, reconoció la iniciativa y liderazgo del mandatario estatal para unificar y crear la cooperativa de calzado, ya que con ello impulsan la economía local y se desarrollan nuevos empleos. El edil refrendó su compromiso con cada uno de los proyectos que encabeza el gobernador de Puebla y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dueña de la Fábrica de Calzado "Cariñitos", la señora Margarita Vargas, mencionó que junto con su esposo, el señor Esteban, hace 35 años fundaron este negocio y nunca antes habían observado un impulso a la industria del calzado como lo hace en la actualidad el gobernador Alejandro Armenta. Indicó que se trata de un sueño cumplido y aseguró que las y los trabajadores aumentaron sus ingresos.

Su hija Janet Pacheco Vargas, encargada de la producción, junto a 50 empleados, comentó que con el proyecto del gobernador se tiene una buena solvencia en la industria ya que es más fácil para las familias cubrir los gastos de sus hijos. Finalmente, Ernestina Sánchez, madre trabajadora que desde hace 12 años está inmersa en la creación de calzado, reconoció que muchos talleres funcionan gracias a la colaboración con el Gobierno del Estado y expresó su reconocimiento a ser considerados por parte del mandatario Alejandro Armenta.

Durante la reunión también estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; el titular de Seguridad Pública, Vicealmirante Francisco Sánchez González; el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui; la diputada federal Rosario Orozco Caballero; las legisladoras locales Leonela Jazmín Martinez Ayala y Araceli Celestino Rosas; así como productores y productoras de zapato de Tehuacán.