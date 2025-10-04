Resultado de trabajos de Investigación e Inteligencia, en el municipio de Chalco, Edoméx, personal de la SSC ejecutó una orden de cateo y detuvo a un generador de violencia

Se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cargadores y cartuchos útiles

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en seguimiento a la desarticulación de grupos delictivos generadores de violencia, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y elementos de la Guardia Nacional (GN), ejecutaron una orden de cateo y detuvieron a un hombre.

De acuerdo con las indagatorias, se supo que un integrante de un grupo delincuencial que opera en la alcaldía Iztapalapa, dedicado a la venta y distribución de narcóticos, así como a la extorsión, despojo, homicidio y robo.