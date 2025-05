Reportan escape de Archivaldo Guzmán a través de un túnel

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, de 41 años presuntamente logró evadir a fuerzas especiales mexicanas durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, gracias a un túnel oculto bajo un baño, reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

Según la nota firmada por los periodistas Steve Fisher y José de Córdoba, en el medio estadounidense, se realizó un intento de captura de Archivaldo a principios de este año, posiblemente en febrero.

Comandos militares irrumpieron en una casa de seguridad en Culiacán tras la detención de uno de los pilotos de confianza de Guzmán, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias el Jando y dos de sus escoltas.

La búsqueda, según fuentes citadas por el WSJ, llevó a los militares hasta una vivienda reforzada con puertas blindadas de acero. En su interior se encontraron fotos familiares en las paredes, además de armas de uso militar, así como recuerdos deportivos en una habitación.

Fue en un baño donde hallaron un armario entreabierto que escondía la entrada a un túnel bien iluminado, lo suficientemente alto para caminar y que se extendía por tres cuadras hasta una casa abandonada.

Aunque el lugar fue asegurado, Archivaldo ya había escapado, dejando tras de sí al menos 15 teléfonos de prepago, computadoras portátiles y artículos personales.

“Todo indica que Iván Archivaldo estaba allí y huyó cuando escuchó a las fuerzas entrar”, dijo un funcionario mexicano al mencionado medio.

El operativo, hasta ahora no confirmado oficialmente por el gobierno mexicano, no tuvo fecha precisa en el reporte del WSJ. No obstante, la investigación sugiere que ocurrió días después de la captura del Jando, el pasado 8 de febrero de 2025, en Jesús María, Sinaloa, la misma localidad donde fue recapturado su medio hermano, Ovidio Guzmán, en 2023.

Perfil

Archivaldo Guzmán es uno de los delincuentes más buscados por el gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

La ficha oficial publicada por el Departamento de Justicia señala a Guzmán por múltiples delitos federales relacionados con el tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero.

Según el expediente, el también líder de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa enfrenta cargos por conspiración para poseer, importar y exportar sustancias controladas con intención de distribuirlas, en violación a varios artículos del Código de los Estados Unidos.

De acuerdo con el reportaje de WSJ, Archivaldo habría sido quien se encargó del operativo desplegado por miembros del Cártel de Sinaloa para que liberaran a Ovidio Guzman durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Es considerado como uno de los narcotraficantes más violentos que se desplaza por Culiacán con un grupo de sicarios e informantes que le permiten evadir a las autoridades.