Renuncia candidato del PAN ante amenazas en Cosautlán, Veracruz

Iván López, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Cosautlán de Carvajal, anunció su renuncia a la contienda electoral debido a una serie de amenazas en su contra y de su familia.

El aspirante, originario de la zona centro del estado, denunció que en los últimos días ha sido víctima de intimidaciones anónimas. Según detalló, desconocidos perpetraron actos de amedrentamiento en la casa de sus padres y vandalizaron un vehículo de su propiedad, lo que lo llevó a tomar la decisión de retirarse del proceso electoral.

López afirmó ser consciente de los riesgos que conlleva aceptar una candidatura, pero aseguró que no está dispuesto a exponer la seguridad de sus seres queridos ni de quienes lo apoyan en su proyecto político.

“Si bien este proyecto quizás sea uno de los más importantes en cuanto a decisiones en mi vida, también valoro mucho mi paz y estabilidad emocional y física. Y no me permitiría poner en riesgo la integridad y tranquilidad de los míos y de tantas personas que me apoyan y acompañan en este proyecto. Es por esto y algunos temas más que he decidido no participar en este proceso”, expresó en sus redes sociales.

La renuncia de López se da pocos días después de que el pasado 20 de marzo se diera a conocer la lista oficial de aspirantes del PAN a las alcaldías de Veracruz.

“Sé muy bien que la política es así, y de inicio sé que es apenas el principio, pero no coincido que sean mis cercanos los que también tengan que pagar el costo de mis decisiones”, dijo el aspirante para justificar su decisión.

Primer caso público

Este es el primer caso público de algún aspirante que renuncia a la candidatura para obtener un puesto de elección popular en los próximos comicios que se realizarán en Durango y Veracruz, en donde se elegirán 1,458 cargos.

Por su parte, el proyecto Votar entre Balas, elaborado por Data Cívica, Animal Político y México Evalúa, registró, entre el pasado proceso electoral (2023 y 2024), 130 actos de agresión contra candidatos y aspirantes a cargos públicos, de los cuales 34 resultaron en asesinatos.

“(El proceso electoral de este año) han sido las elecciones más violentas de las que tenemos registro”, dijo en su momento Itzel Soto, coordinadora del proyecto y miembro de Data Cívica.