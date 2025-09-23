Regresa Carrera Panamericana después de 8 años y proyecta a Puebla a nivel mundial

El gobernador Alejandro Armenta señaló que este evento es un gran reto y oportunidad para mostrar a México y al mundo la cultura, arte y gastronomía de Puebla.

El 10 de octubre el Zócalo de la Ciudad de Puebla será la meta de la segunda etapa de la competencia, ícono global que reúne a corredores de 14 nacionalidades.

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de ocho años, el evento más importante del automovilismo de rallies en México regresa a Puebla, la Carrera Panamericana 2025 tendrá su meta en el Zócalo de la capital, el próximo 10 de octubre en su segunda etapa. El gobernador Alejandro Armenta durante una rueda de prensa con medios nacionales en la Casa de Representación del gobierno estatal, señaló que se trata de una gran oportunidad para dar a conocer la entidad ofrece a México y al mundo.

En coordinación con la Secretaría de la Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), el titular del ejecutivo indicó que desplegarán diversos operativos durante el desarrollo de la carrera para la seguridad de competidores y sus equipos, así como de las y los asistentes. “Para nosotros cada visitante que llega a Puebla tiene una atención especial y prioridad. Van a tener acompañamiento pleno los automovilistas”, aseguró.

Bajo la estrategia nacional de reconstruir el tejido social, el gobernador Alejandro Armenta detalló que el automovilismo también es un proceso asociativo que une familias, como lo es la cultura y el arte. Agregó que en cada punto donde los automovilistas hagan pernoctas o servicios, el Gobierno de Puebla acompañará con actividades culturales, artísticas y gastronómicas.

En su intervención, la directora de Imagen y Relaciones Públicas del Ejecutivo del Estado, Claudia Hernández, informó que de acuerdo con información de los organizadores de la carrera, se estima que la derrama económica por pernocta oscila entre los 8 millones de pesos y la ocupación hotelera en más de 450 habitaciones, entre los grupos participantes y los visitantes que sigan este evento.

El director de la Carrera Panamericana, Carlos Cordero, enfatizó que con la participación de Puebla, el gobierno que encabeza Alejandro Armenta, contribuye a una importante promoción turística para la entidad, a fin de mostrar su riqueza cultural, histórica y natural. Resaltó que la competencia del 10 de octubre dejará una gran derrama económica en el sector hotelero, restaurantero, servicios y comercial, que beneficiará a 50 municipios. “Estamos muy contentos de regresar a Puebla y eternamente agradecidos con el gobierno federal y con el gobernador Armenta. Para nosotros es vital que el estado esté dentro de la ruta por su legado histórico, gastronómico y cultural”, expresó.

Explicó que la carrera es gratuita y en colaboración con el Gobierno del Estado de Puebla, para el sábado 11 de octubre se desarrolló una ruta nueva que pasará cerca de la Laguna de Epatlán, en Izúcar de Matamoros y posteriormente harán una parada en el municipio de San Pedro Cholula, donde los competidores convivirán con las y los aficionados. “Da mucho gusto sumar la fuerza de Puebla, porque el objetivo de la carrera es promover a México, para todos es claro el potencial histórico y cultural de Puebla”, aseguró.

La Carrera Panamericana 2025 en Puebla se llevará a cabo del 9 al 16 de octubre en conmemoración de su 75º aniversario, comienza en Chiapas y concluye en el estado de Zacatecas, en total 8 entidades forman parte de la ruta en un recorrido de 4 mil kilómetros. Es importante mencionar que la carrera se transmite a 189 países con 80 tripulaciones de 14 nacionalidades diferentes como Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos.