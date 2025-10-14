Reconoce Claudia Sheinbaum respuesta inmediata de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí

Durante la conferencia mañanera, la Presidenta de México destacó los apoyos entregados por el Gobernador potosino y la rapidez con la que ha actuado.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la rápida respuesta del Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, ante la contingencia por lluvias que ha afectado a diversas regiones del país, al destacar que el Mandatario potosino ya ha entregado apoyo directo a las familias afectadas en territorio potosino.

Sheinbaum Pardo subrayó “San Luis Potosí, ahí el Gobernador ha actuado de manera muy rápida y también ya se ha estado repartiendo apoyos a la población por parte del Gobierno del Estado”, agregó.

La Presidenta de México dijo que los censos de vivienda y daños avanzan con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro del operativo nacional de emergencia y dijo que nivel nacional las y los cinco gobernadores y los presidentes municipales han dedicado 24 horas con sus equipos. Por lo que calificó de “ruin” y carente de empatía buscar culpables en medio de una emergencia, por lo que hizo un llamado a la solidaridad.

Cabe señalar que San Luis Potosí ha enfrentado la emergencia con eficacia, mediante la entrega de más de 35 mil apoyos alimentarios y de forma inmediata ya comenzó a repartir los primeros cinco mil paquetes de enseres domésticos, acciones de limpieza, desinfección, atención médica y la próxima entrega de apoyos de hasta 20 mil pesos para los hogares más afectados, todo con una inversión estatal de 100 millones de pesos, además de la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Protección Civil, la Guardia Civil Estatal y los ayuntamientos.