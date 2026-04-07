Realizan protestas en 11 estados

La Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano afirmaron que la movilización de este lunes, 6 de abril, formó parte de una jornada nacional activa en al menos 20 estados, impulsada por la falta de soluciones a problemáticas estructurales del transporte de carga y el sector agrícola.

En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones sostuvieron que su movimiento es “legítimo, pacífico y necesario”, y subrayaron que no busca afectar a la población, sino visibilizar demandas clave para la economía nacional.

Algunas de sus principales exigencias son: Mayor seguridad en carreteras ante robos, asaltos y extorsiones, reducción en el costo del diésel, eliminación de abusos y corrupción en puntos de revisión, tarifas justas para el transporte de carga, entre otras.

Por su parte, el Gobierno de México informó que los bloqueos carreteros registrados este lunes por organizaciones de transportistas y productores agrícolas se redujeron de 11 a cinco hacia las 18:00 horas, tras la implementación de mecanismos de diálogo y coordinación interinstitucional.

Durante una conferencia de prensa, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las afectaciones son “focalizadas” y que el gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo.

Además, afirmó que las demandas del sector han sido atendidas “de manera puntual” y que los acuerdos continúan en proceso conforme a los tiempos administrativos. Asimismo, hizo un llamado a evitar afectaciones a terceros y a no interrumpir vías estratégicas para la economía.

“El gobierno de México mantiene su disposición permanente al diálogo abierto, respetuoso e institucional con todas las organizaciones”, subrayó.