La reactivación de Altata logró incrementar afluencia y derrama económica: Rocha Moya

Un total de 2,500 visitantes se registraron el pasado fin de semana.

Con resultados visibles para toda la cadena de valor turística en Altata, la reactivación del puerto impulsada por Gobierno del Estado ha obtenido excelente respuesta ciudadana en los últimos dos fines de semana, precisó este lunes el Gobernador Rubén Rocha Moya en el marco de su Conferencia Semanera.

"Hicimos una estrategia, se fueron todos los secretarios, turismo, bienestar, economía por supuesto, el DIF y establecieron una serie de condiciones de trabajo. A mí me han estado hablando las líderes, las lideresas, son mujeres sobre todo, restauranteras, pero no solamente estamos apoyando la parte del malecón, sino todo Altata", señaló.

Rocha Moya destacó que no solamente acudieron familias sinaloenses, sino que además acudió un nutrido grupo de 150 motociclistas y una caravana de 50 vehículos Volkswagen Vocho que llenaron de vida las calles del puerto y especialmente el malecón.

Al ceder el uso de la voz a Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo, se anunció que, ante el éxito obtenido, se mantendrán los traslados gratuitos durante el resto del presente año.

"Vamos a tener este programa todos los domingos, estará activo a las 10 de la mañana en la Catedral de Culiacán, salen las rutas a Altata y es completamente gratuito este programa, incluye un paseo en lancha también y regresa en la tarde, ya está activo todos los fines de semana por indicaciones del Gobernador, hasta el último fin de semana de diciembre. En cuanto a la derrama económica, lo que nos reportaron el día de hoy fue una derrama económica de 1 millón 100 mil pesos, con las 2,500 personas que estuvieron presentes entre Enamórate de Sinaloa, los bikers, los vochos y todas las demás personas que asistieron al evento", afirmó.

Finalmente, el mandatario estatal pidió al secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, informar sobre los apoyos ya entregados a los habitantes de Altata, quién destacó las cifras y los destinatarios beneficiados.

"Le dimos seguimiento a la visita, ya se entregaron los apoyos a los restauranteros, comerciantes, músicos y se atendió a más de 119 comercios que no están en la zona comercial para dar apoyos a más de 300 comerciantes, ambulantes y servicios turísticos", indicó y concluyó señalando que se mantendrán atentos para vigilar que continúe creciendo la afluencia de visitantes.