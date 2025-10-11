Raymond se degrada a depresión tropical; se mantiene alerta por lluvias intensas en BCS, Sonora y Chihuahua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Raymond se degradó de tormenta a depresión tropical. No obstante, en las próximas horas originará lluvias intensas en regiones de Baja California Sur, Sonora y Chihuahua

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó a 135 kilómetros (km) al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 20 km/h. Se prevé que ingrese a tierra como depresión tropical durante este sábado.

Pronóstico de lluvias intensas:

Centro y sur de Baja California Sur

Centro y este de Sonora

Oeste y sur de Chihuahua

Pronostico de lluvias muy fuertes:

Durango

Sinaloa

Nayarit

Pronostico de lluvias fuertes:

Baja California.

La dependencia indicó que Raymond generará vientos de 45 a 55 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 65 a 75 km/h en la costa sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Nayarit y Sinaloa; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua; oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en la costa sur de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y de 1.5 a 2.5 m en el occidente de Baja California.

Alerta por lluvias intensas

Las precipitaciones generadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas de los estados mencionados.

Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.