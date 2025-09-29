En Puebla avanza Plan Hídrico Nacional con rescate del Río Atoyac

El comisionado del Gobierno de México para el Saneamiento del Río Atoyac, Alejandro Isauro Martínez y el gobernador Alejandro Armenta, informaron los avances en los trabajos de rescate de dicha cuenca.

El mandatario estatal señaló que se puede tratar de la obra del sexenio, ya que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, trabaja bajo un modelo inclusivo de desarrollo.

Los primeros trabajos de saneamiento, limpieza y rescate comprenden dos tramos divididos en nueve municipios de la entidad poblana.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. -En cumplimiento al Plan Nacional Hídrico que comprende el rescate del Río Atoyac, el comisionado del Gobierno de México para el Saneamiento, Alejandro Isauro Martínez Orozco, acompañado por el gobernador Alejandro Armenta, informó que los trabajos de rescate y restauración avanzan de manera puntual.

Durante la mañanera, el comisionado del Gobierno de México para el Saneamiento del Río Atoyac, explicó que las primeras acciones que emprendieron comprenden un diagnóstico dividido en dos tramos del afluente, para proyectar las soluciones técnicas. Dijo que encontraron en los primeros seis kilómetros del río que el agua corre cristalina, pero posteriormente ubicaron las primeras descargas.

El comisionado mencionó que a partir del tramo uno, que comprende cuatro municipios, encontraron 566 descargas que contaminan el Río Atoyac. Informó que para este año se tienen presupuestados 234 millones de pesos en obra pública, en la que se contemplan 13 kilómetros de colectores de la planta a Santa Rita Tlahuapan, así como colectores de Tlahuapan a Tlalancaleca.

Cabe recordar que en los primeros tramos, derivado de la supervisión, fueron ubicados 269 tiraderos de basura, 9 mil 882 hectáreas deforestadas, 230 invasiones de zona federal 19 sitios de azolve, seis fosas sépticas, 104 concesiones de agua superficial, 26 permisos de descarga y 137 concesiones de agua subterránea.

En su mensaje, el gobernador de Puebla, destacó la importancia de dicho proyecto de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, ya que el agua es el recurso natural más importante para la vida y equiparó la contaminación actual del Río Atoyac con el tamaño de la corrupción del viejo régimen. Destacó las acciones que realiza el gobierno de Puebla, como el proyecto de Fertipue para rescatar el Lago de Valsequillo, ya que aseguró que es un modelo inclusivo de desarrollo.

Enfatizó que en el viejo régimen trabajaron bajo el modelo extractivista, dejando el río totalmente contaminado lo que ocasiona enfermedades a la población; sin embargo de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum se trabaja y atiende de manera correcta dicho problema, con investigación, la sociedad y las universidades.

En su oportunidad, el director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEASPUE), Alberto Jiménez Merino, señaló que para los tramos 1 y 2 de la cuenca del Atoyac, que incluyen nueve municipios, han sido invertidos este año 161 millones de pesos entre estado y ayuntamientos, situación que beneficia a 109 mil poblanas y poblanos que viven en a lo largo del río. En ese sentido, destacó la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales y 409 biodigestores, así como la construcción de sistemas de saneamiento, drenaje y colectores sanitarios, desazolve y reforestación, que ayudará a la recarga natural de acuíferos.

El coordinador del Plan Hídrico estatal, Raymundo Atanacio Luna, reconoció la iniciativa y el esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum para rescatar el río y refrendar su compromiso número 92. Aseveró que con los diagnósticos realizados en los 22 municipios se inicia con las primeras acciones de limpieza. "El agua como derecho humano, el agua como política de seguridad nacional que el gobernador la lleva a cabo responsablemente", puntualizó.

Finalmente, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos Guadarrama, informó que a través del proyecto FertiPue se trabaja en el aprovechamiento del lirio acuático en la Presa Valsequillo, dijo que a través de una prueba piloto han recolectado 12 toneladas de lirio para analizar y posteriormente obtener el registro para el mejorador de suelos. Además detalló que en el tema de reforestación en el primer tramo del Río Atoyac se tiene proyectado un millón y medio de plantas, beneficiando mil 85 hectáreas, señaló que a la fecha se han entregado 100 mil plantas para una reforestación de 101.5 hectáreas, la inversión total será de 42.7 millones de pesos.