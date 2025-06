Somos el primer estado en entregar escrituras y títulos de propiedad de manera masiva: Rubén Rocha

Ahora en Mazatlán, el mandatario estatal, junto con todos los integrantes de la Mesa de Certeza Jurídica, entregó 1,252 escrituras y títulos de propiedad para dar certeza jurídica a las familias de 60 colonias populares y núcleos agrarios

Mazatlán, Sinaloa, a 13 de junio de 2025.- Al entregar 1 mil 252 escrituras y títulos de propiedad en el municipio de Mazatlán, el gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que sumando esta nueva cantidad, ya más de 20 mil 800 documentos jurídicos de este tipo que se han entregado durante su gobierno, siendo Sinaloa el pionero y primer estado de México en emprender este programa de entregas masivas, modelo que ya se empezó a replicar en el resto del país.

El mandatario estatal acudió al parque Dr. Martiniano Carvajal, en pleno malecón de Mazatlán, para entregar estos documentos que otorgan certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias de 60 colonias populares y núcleos agrarios del medio rural, los cuales no tienen costo para los beneficiarios.

Durante su mensaje, el gobernador Rocha informó que estas entregas masivas de escrituras y títulos de propiedad ya se han realizado en varios municipios del estado, tanto del centro como del norte, y adelantó que el siguiente acto será en el municipio de Rosario, donde se entregarán 1 mil 500 documentos más.

“La primera satisfacción que deben de tener es que ya tienen certificada jurídicamente su propiedad, por eso las felicito y los felicito, vamos a seguir entregando en el estado; a nivel nacional somos el primer estado que entrega escrituras, hemos entregado muchas y vamos a seguir”, dijo.

Por otra parte, adelantó que gracias al Programa Vivienda para el Bienestar, implementado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en este mismo año se iniciará con la construcción de las primeras 3 mil viviendas, las cuales serán tanto para derechohabientes del Infonavit, incluso los que ganan uno o dos salarios mínimos, así como para personas que no tienen esta prestación al no estar registrados en el IMSS en un trabajo formal.

Precisó que en cada municipio de revisará la disponibilidad de los terrenos donde se construirán estas viviendas del Bienestar, las cuales estarán en zonas con todos los servicios básicos y con pavimentación de calles, e informó que ya se cuentan con 80 hectáreas en Culiacán para empezar a edificar las primeras casas.

“En Vivienda del Bienestar estamos trabajando para que todos los que no tienen vivienda, que son pobres, tengan, ya vamos a empezar a construir, con el favor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el programa de vivienda, estamos buscando terrenos, la presidenta municipal -Estrella Palacio- y un servidor tenemos la obligación de buscar terrenos para que haya Vivienda del Bienestar, que son para gente que no tiene Infonavit, que no cotiza en el Seguro, a ellos se les va a hacer, y tendrán una condición especial para hacerse acreedores de su vivienda”, añadió el gobernador.

A su vez, la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, informó que hasta antes de este evento en Mazatlán, ya se habían entregado 19 mil 564, y que sumadas las 1 mil 252 de ahora, dan un total de 20 mil 816 escrituras y títulos de propiedad, lo cual convierte al gobierno del doctor Rubén Rocha Moya en el pionero en todo el país, en cuanto a la entrega de estos documentos.

“Desde que inició este programa estamos en primer lugar a nivel nacional, afortunadamente este mismo programa lo echó a andar nuestra presidenta Claudia Sheinbaum este año para todo el país, pero sí somos los primeros en dar certeza jurídica así de manera masiva, porque lo que antes se hacía en seis, siete años, ahora con la coordinación se hace en tres, cuatro meses”, explicó.

La secretaria Pérez Corral también dio a conocer que atendiendo el sentido social y humanista que caracteriza al gobernador Rocha, instruyó comprar la cartera vencida que tenían en CVIVE un total de 80 familias de las colonias populares Hogar del Pescador y Puesta del Sol, aquí en Mazatlán, a fin de liberar las escrituras de sus viviendas, pues en la mayoría de los casos tenían deudas de hasta 450 mil pesos, que ya se tornaban impagables por tratarse de familias de muy escasos recursos económicos.

La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, quien agradeció al gobernador Rocha la implementación de este programa, porque con ello se hace justicia social a las familias de escasos recursos económicos, entregándoles sus títulos de propiedad que les dan certeza jurídica sobre su patrimonio.

“Nos da mucho gusto tenerlo aquí señor gobernador, y sobre todo encabezando este evento tan especial en el que estamos haciendo justicia social, estamos entregando certeza, tranquilidad en su patrimonio a las y los mazatlecos, porque hoy más de mil 200 familias, más de 60 colonias y comunidades van a poder decir con orgullo y con legalidad: esta tierra es nuestra, esta casa es nuestra, y eso es posible gracias a la voluntad y compromiso de nuestro gobernador”, reconoció la alcaldesa.

También acompañaron al gobernador del estado en este acto de entrega todos los integrantes de la Mesa de Certeza Jurídica, misma que es encabezada por la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, como son el titular de la Procuraduría Agraria, Jesús Adolfo Soto Flores; el titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Crisantos Cebreros Favela; la titular del Registro Agrario Nacional, Leticia Bori Torres; el titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), Antonio Castañeda Verduzco; el director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, David Vargas Rodríguez; y el director de Catastro, Eduardo Alarcón López.