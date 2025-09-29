Prevén votación de reforma al amparo la próxima semana

El pleno de la Cámara de Senadores discutirá y votará hasta la próxima semana el paquete de reformas a la legislación secundaria en materia de amparo propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la ruta legislativa trazada, será también hasta la próxima semana cuando se apruebe en comisiones el dictamen correspondiente.

La iniciativa presidencial de enmiendas a la Ley de Amparo, Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, será analizada hoy y mañana mediante un ejercicio de consulta pública organizado de manera conjunta por las comisiones unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta.

Participarán en total 37 expertos, académicos y representantes de organizaciones civiles.

Entre los 18 participantes de hoy para hablar del “interés legítimo y suspensión”, de los “plazos y consecuencias por su incumplimiento” y del “juicio de amparo digital”, destacan Andrés Aguinaco Gómez Mont y Luis Knapp Moreno, coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y coordinador del Programa Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, respectivamente.

Mañana participarán 19 ponentes, entre otros Gabriel Pérez Ríos, de la Asociación de Bancos de México (ABM); Ligia González Lozano, presidenta de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entre otros.

De manera simultánea a la consulta pública por parte de las comisiones dictaminadoras, el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano realizará hoy el análisis correspondiente de la iniciativa presidencial mediante el esquema de parlamento abierto con la participación de especialistas en la materia.

Oposición

Ricardo Anaya, coordinador del grupo parlamentario del PAN, informó que su partido sí participará en el análisis de la iniciativa presidencial.

Por su parte, el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que el grupo senatorial priista no participará en la consulta pública referida y dijo que las fracciones parlamentarias que lo hagan estarán avalando.